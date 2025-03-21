Найбільший аеропорт Великої Британії Хітроу закрили через пожежу на підстанції – відео

Інцидент вплине на понад 1300 рейсів та близько 150 000 пасажирів

Пожежа на підстанції в Хейсі (Фото: @PakistaniIndex)

Лондонський аеропорт Хітроу (Велика Британія) оголосив про закриття на весь день 21 березня через "значне відключення електроенергії". Аварія трапилася через пожежу на електричній підстанції в районі Хейс, що живить аеропорт.

"Для підтримки безпеки наших пасажирів і колег Хітроу буде закрито до 23:59 21 березня", – йдеться в заяві аеропорту.

За даними BBC, пожежа виникла біля 23:30 20 березня (00:30 21 березня за київським часом). Причина займання наразі невідома.

⚠️ Power station near Heathrow in flames – and no, I don’t believe in coincidences.



A substation near London’s Heathrow Airport caught fire, shutting down one of the busiest airports in the world. Thousands of homes are now without electricity. The cause is "unknown," but… pic.twitter.com/Ut4hxYx5QO — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) March 21, 2025

Як зазначає видання, офіційних даних про те, скільки рейсів було заплановано в Хітроу 21 березня та скільки з них буде скасовано, немає. Моніторингові ресурси повідомляють, що інцидент вплине щонайменше на 1351 рейс і понад 145 000 пасажирів.

Ймовірно, цифри зростатимуть, адже станом на 08:00 (09:00 за київським часом) пожежа тривала. Аеропорт попередив про "значні збої" в роботі найближчими днями.

Хітроу є найбільшим аеропортом Великої Британії й входить в п'ятірку найбільш завантажених аеропортів у світі. Щодня він обслуговує близько 1300 посадок і зльотів. Торік через термінали Хітроу пройшли рекордні 83,9 млн пасажирів.