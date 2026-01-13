Reuters: Дрони уразили три танкери грецьких компаній, що йшли по нафту під Новоросійськ

Співрозмовники Reuters повідомили про атаку безпілотників по кораблях, які йшли до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму

Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (Фото: ресурс окупантів)

13 січня на Чорному морі, поряд з узбережжям РФ, були атаковані невідомими дронами три танкери під управлінням грецьких компаній, які прямували для завантаження нафтою на терміналі міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на вісьмох співрозмовників.

Наразі невідомо, хто стоїть за цією атакою. Україна не висловлювалась про це. Водночас КТК відмовився від коментарів.

Міністерство енергетики Казахстану заявило, що консорціум продовжує експорт нафти через одну пристань.

Одне з вищезгаданих суден, Delta Harmony, управляється грецькою компанією Delta Tankers. За даними співрозмовців, корабель мав завантажити казахстанську нафту з "Тенгізшевойл" (Tengizchevroil), спільного підприємства американських Chevron (володіє 50% компанії) та ExxonMobil (25%), а також казахстанської Казмунайгаз (20%) та російського Лукойлу (5%).

Інший танкер, Matilda, керується грецькою фірмою Thenamaris й мав завантажити нафту з казахстанського родовища Карачаганак, додали співбесідники.

Представник Thenamaris підтвердив, що цей корабель було уражено двома безпілотниками, поки він чекав на завантаження на відстані ~50 кілометрів від термінала КТК.

"За попередньою оцінкою, ніхто не постраждав, а судно зазнало незначних пошкоджень палубних конструкцій, які повністю підлягають ремонту. Судно, яке є придатним до плавання, зараз відпливає з цієї зони", – розповів посадовець компанії.

Delta Tankers не відповіло на запит медіа про коментар.

Два співрозмовники зі сфери морської безпеки розповіли, що, за повідомленнями, на борту судна спалахнула пожежа, яку швидко загасили.

Ще два нафтові танкери, Freud, який управляється грецькою компанією TMS, і Delta Supreme, під управлінням Delta Tankers, також були уражені дронами поблизу терміналу консорціуму, повідомили три джерела.

УТОЧНЕНО. Згодом Reuters повідомило, що компанія TMS заперечила інформацію про ураження свого судна Freud. Відповідно, тепер медіа повідомляє про дронову атаку по трьох, а не чотирьом кораблях.

Трубопровід КТК транспортує нафту до термінала у населеному пункті Південна Озеріївка (рос. Южная Озереевка) на Чорному морі, поблизу Новоросійська у РФ.

Наприкінці листопада було уражено один з трьох основних причалів консорціуму, що призвело до падіння нафтового експорту та видобутку у Казахстані.

Добування нафти та газового конденсату у цій країні з 1 по 12 січня впало на 35% порівняно із середнім показником грудня, заявив співрозмовець, ознайомлений з даними; головним чином це трапилось через обмеження експорту через термінал на Чорному морі.