Reuters: Дроны поразили четыре танкера греческих компаний, шедших за нефтью под Новороссийск

Собеседники Reuters сообщили об атаке беспилотников по кораблям, которые шли к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума (Фото: ресурс оккупантов)

13 января на Черном море, рядом с побережьем РФ, были атакованы неизвестными дронами четыре танкера под управлением греческих компаний, которые направлялись для загрузки нефтью на терминале международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на восемь собеседников.

Пока неизвестно, кто стоит за этой атакой. Украина не высказывалась об этом. В то же время КТК отказался от комментариев.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что консорциум продолжает экспорт нефти через одну пристань.

Одно из вышеупомянутых судов, Delta Harmony, управляется греческой компанией Delta Tankers. По данным собеседников, корабль должен был загрузить казахстанскую нефть из "Тенгизшевойл" (Tengizchevroil), совместного предприятия американских Chevron (владеет 50% компании) и ExxonMobil (25%), а также казахстанской Казмунайгаз (20%) и российского Лукойла (5%).

Другой танкер, Matilda, управляется греческой фирмой Thenamaris и должен был загрузить нефть с казахстанского месторождения Карачаганак, добавили собеседники.

Представитель Thenamaris подтвердил, что этот корабль был поражен двумя беспилотниками, пока он ждал загрузки на расстоянии ~50 километров от терминала КТК.

"По предварительной оценке, никто не пострадал, а судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые полностью подлежат ремонту. Судно, которое является пригодным к плаванию, сейчас отплывает из этой зоны", – рассказал чиновник компании.

Delta Tankers не ответило на запрос медиа о комментарии.

Два собеседника из сферы морской безопасности рассказали, что, по сообщениям, на борту судна вспыхнул пожар, который быстро потушили.

Еще два нефтяных танкера, Freud, который управляется греческой компанией TMS, и Delta Supreme, управляемый Delta Tankers, также были поражены дронами вблизи терминала консорциума, сообщили три источника.

Трубопровод КТК транспортирует нефть к терминалу в населенном пункте Южная Озереевка на Черном море, вблизи Новороссийска в РФ.

В конце ноября был поражен один из трех основных причалов консорциума, что привело к падению нефтяного экспорта и добычи в Казахстане.

Добыча нефти и газового конденсата в этой стране с 1 по 12 января упала на 35% по сравнению со средним показателем декабря, заявил собеседник, знакомый с данными; главным образом это произошло из-за ограничения экспорта через терминал на Черном море.