Reuters: Миротворчі місії ООН скоротять на 25% через фінансову кризу

За даними Reuters, ООН через відсутність грошей від 13 000 до 14 000 військовослужбовців і поліціянтів із місій ООН повернуться додому

Миротворці ООН (Фото: ВАЕЛЬ ХАМЗЕ)

Організація Об'єднаних Націй на чверть зменшить миротворчий контингент у дев'яти операціях по всьому світу через брак коштів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваних високопосадовців ООН.

"Загалом, нам доведеться репатріювати... близько 25% наших миротворчих військ і поліціянтів, їхнє обладнання, а також велику кількість цивільного персоналу в місіях", – розповів неназваний високопоставлений чиновник ООН.

Він пояснив, ідеться про 13 000 – 14 000 військовослужбовців і поліціянтів.

За словами другого неназваного чиновника ООН, вони змушені вдатися до такого кроку через брак коштів, адже 26% фінансування організація отримує від Сполучених Штатів, які станом на зараз мають заборгованість у близько 2,8 мільярда доларів за своїми зобов'язаннями.

У серпні президент США Дональд Трамп скасував близько $800 млн фінансування миротворчих операцій, виділених на 2024 і 2025 роки, а бюджетне управління Білого дому також запропонувало припинити фінансування миротворчих місій ООН через провали операцій у Малі, Лівані та Демократичній Республіці Конго.

За даними Reuters, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш шукає рішення, як підвищити ефективність організації та зменшити витрати.