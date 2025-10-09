Reuters: Миротворческие миссии ООН сократят на 25% из-за финансового кризиса

По данным Reuters, ООН из-за отсутствия денег от 13 000 до 14 000 военнослужащих и полицейских из миссий ООН вернутся домой

Миротворцы ООН (Фото: ВАЭЛЬ ХАМЗЕ)

Организация Объединенных Наций на четверть уменьшит миротворческий контингент в девяти операциях по всему миру из-за нехватки средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников ООН.

"В общем, нам придется репатриировать... около 25% наших миротворческих войск и полицейских, их оборудование, а также большое количество гражданского персонала в миссиях", – рассказал неназванный высокопоставленный чиновник ООН.

Он пояснил, речь идет о 13 000 – 14 000 военнослужащих и полицейских.

По словам второго неназванного чиновника ООН, они вынуждены прибегнуть к такому шагу из-за нехватки средств, ведь 26% финансирования организация получает от Соединенных Штатов, которые по состоянию на сейчас имеют задолженность в около 2,8 миллиарда долларов по своим обязательствам.

В августе президент США Дональд Трамп отменил около $800 млн финансирования миротворческих операций, выделенных на 2024 и 2025 годы, а бюджетное управление Белого дома также предложило прекратить финансирование миротворческих миссий ООН из-за провалов операций в Мали, Ливане и Демократической Республике Конго.

По данным Reuters, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ищет решение, как повысить эффективность организации и как уменьшить расходы.