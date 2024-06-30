У Франції почалися дострокові вибори, які можуть змінити траєкторію її розвитку
У Франції в неділю, 30 червня, відбудеться перший тур дострокових парламентських виборів, які можуть змінити траєкторію розвитку країни. На заморських територіях Франції голосування розпочалося ще у суботу, а на материковій території країни виборчі дільниці відкриються о 08:00 за місцевим часом, пише RFI.
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Перші екзит-поли будуть опубліковані після 20:00.
Право голосу на цих виборах мають близько 49 млн французів, прогнозується висока явка.
Вони обиратимуть 577 членів Національної асамблеї (нижня палата парламенту) у два тури.
Яким саме буде склад нового парламенту, стане зрозуміло після другого туру через тиждень, 7 липня. Проте більшість соціологічних опитувань свідчать, що основний претендент на перемогу – права партія Національне об'єднання (до 2018 року – Національний фронт) Марін Ле Пен, яка стоїть на засадах французького націоналізму, популізму та євроскептицизму.
Як вказує Associated Press, в такому випадку у Франції вперше з часів Другої світової війни буде сформовано ультраправий уряд.
Партія Ле Пен та її союзники претендують на 36,2% голосів виборців, згідно зі зведеним рейтингом опитувань Bloomberg.
Лівий альянс під назвою "Новий народний фронт", який об’єднує соціалістів, комуністів, "зелених" і ультраліву партію Нескорена Франція, посідає в опитуваннях друге місце з 28,3%.
Партія президента Емманюеля Макрона претендує лише на 20,4%.
- Президент Франції розпустив Національну асамблею та призначив позачергові вибори після того, як його партія зазнала поразки на виборах до Європейського парламенту.
- Макрон має президентський мандат до 2027 року, і він заявив, що не піде у відставку до кінця свого терміну.