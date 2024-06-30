У Франції почалися дострокові вибори, які можуть змінити траєкторію її розвитку

Вперше з часів Другої світової війни у Франції може бути сформовано ультраправий уряд

Фото: EPA / Mohammed Badra

У Франції в неділю, 30 червня, відбудеться перший тур дострокових парламентських виборів, які можуть змінити траєкторію розвитку країни. На заморських територіях Франції голосування розпочалося ще у суботу, а на материковій території країни виборчі дільниці відкриються о 08:00 за місцевим часом, пише RFI.

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Перші екзит-поли будуть опубліковані після 20:00.

Право голосу на цих виборах мають близько 49 млн французів, прогнозується висока явка.

Вони обиратимуть 577 членів Національної асамблеї (нижня палата парламенту) у два тури.

Яким саме буде склад нового парламенту, стане зрозуміло після другого туру через тиждень, 7 липня. Проте більшість соціологічних опитувань свідчать, що основний претендент на перемогу – права партія Національне об'єднання (до 2018 року – Національний фронт) Марін Ле Пен, яка стоїть на засадах французького націоналізму, популізму та євроскептицизму.

Як вказує Associated Press, в такому випадку у Франції вперше з часів Другої світової війни буде сформовано ультраправий уряд.

У Франції парламент обирають за мажоритарною системою у два тури. Щоб перемогти уже в першому турі, кандидат в депутати має отримати абсолютну більшість голосів – понад 50%. Якщо цього не стається, до другого туру виходять два кандидати з найвищим результатом, а також інші кандидати, які отримали підтримку понад 12,5% зареєстрованих виборців. У деяких випадках до другого туру можуть потрапити три-чотири кандидати, хоча у них є можливість зняти свою кандидатуру, щоб підвищити шанси іншого претендента. Така тактика часто використовувалася в минулому для блокування ультраправих кандидатів.

Партія Ле Пен та її союзники претендують на 36,2% голосів виборців, згідно зі зведеним рейтингом опитувань Bloomberg.

Лівий альянс під назвою "Новий народний фронт", який об’єднує соціалістів, комуністів, "зелених" і ультраліву партію Нескорена Франція, посідає в опитуваннях друге місце з 28,3%.

Партія президента Емманюеля Макрона претендує лише на 20,4%.