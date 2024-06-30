Во Франции начались досрочные выборы, которые могут изменить траекторию ее развития

Впервые со времен Второй мировой войны во Франции может быть сформировано ультраправое правительство

Фото: EPA / Mohammed Badra

Во Франции в воскресенье, 30 июня, состоится первый тур досрочных парламентских выборов, которые могут изменить траекторию развития страны. На заморских территориях Франции голосование началось еще в субботу, а на материковой территории страны избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени, пишет RFI.

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Первые экзитполы будут опубликованы после 20:00.

Право голоса на этих выборах имеют около 49 млн французов, прогнозируется высокая явка.

Они будут выбирать 577 членов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) в два тура.

Каким будет состав нового парламента, станет ясно после второго тура через неделю, 7 июля. Однако большинство социологических опросов свидетельствуют, что основной претендент на победу – правая партия Национальное объединение (до 2018 года – Национальный фронт) Марин Ле Пен, которая стоит на основе французского национализма, популизма и евроскептицизма.

Как указывает Associated Press, в таком случае во Франции впервые со времен Второй мировой войны будет сформировано ультраправое правительство.

Во Франции парламент выбирают по мажоритарной системе в два тура. Чтобы победить уже в первом туре, кандидат в депутаты должен получить абсолютное большинство голосов – более 50%. Если этого не происходит, во второй тур выходят два кандидата с наивысшим результатом, а также другие кандидаты, получившие поддержку более 12,5% зарегистрированных избирателей. В некоторых случаях во второй тур могут попасть три-четыре кандидата, хотя у них есть возможность снять свою кандидатуру, чтобы повысить шансы другого претендента. Такая тактика часто использовалась в прошлом для блокирования ультраправых кандидатов.

Партия Ле Пен и ее союзники претендуют на 36,2% голосов избирателей, согласно сводному рейтингу опросов Bloomberg.

Левый альянс под названием "Новый народный фронт", объединяющий социалистов, коммунистов, "зеленых" и ультралевую партию Непокоренная Франция, занимает в опросах второе место с 28,3%.

Партия президента Эмманюэля Макрона претендует всего на 20,4%.