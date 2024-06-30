Во Франции начались досрочные выборы, которые могут изменить траекторию ее развития
Во Франции в воскресенье, 30 июня, состоится первый тур досрочных парламентских выборов, которые могут изменить траекторию развития страны. На заморских территориях Франции голосование началось еще в субботу, а на материковой территории страны избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени, пишет RFI.
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Первые экзитполы будут опубликованы после 20:00.
Право голоса на этих выборах имеют около 49 млн французов, прогнозируется высокая явка.
Они будут выбирать 577 членов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) в два тура.
Каким будет состав нового парламента, станет ясно после второго тура через неделю, 7 июля. Однако большинство социологических опросов свидетельствуют, что основной претендент на победу – правая партия Национальное объединение (до 2018 года – Национальный фронт) Марин Ле Пен, которая стоит на основе французского национализма, популизма и евроскептицизма.
Как указывает Associated Press, в таком случае во Франции впервые со времен Второй мировой войны будет сформировано ультраправое правительство.
Партия Ле Пен и ее союзники претендуют на 36,2% голосов избирателей, согласно сводному рейтингу опросов Bloomberg.
Левый альянс под названием "Новый народный фронт", объединяющий социалистов, коммунистов, "зеленых" и ультралевую партию Непокоренная Франция, занимает в опросах второе место с 28,3%.
Партия президента Эмманюэля Макрона претендует всего на 20,4%.
- Президент Франции распустил Национальную ассамблею и назначил внеочередные выборы после того, как его партия потерпела поражение на выборах в Европейский парламент.
- У Макрона есть президентский мандат до 2027 года, и он заявил, что не уйдет в отставку до конца своего срока.