У Вашингтоні зносять частину Білого дому заради бальної зали Трампа – фото

Знесення східного крила Білого дому для будівництва бальної зали (Фото: EPA / Джим Ло Скальцо)

У східному крилі Білого дому почалося будівництво бальної зали. Про це президент США Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.

"Понад 150 років кожен президент мріяв про бальну залу у Білому домі, щоб приймати гостей на великих заходах, державних візитах тощо", – сказав Трамп.

За його словами, східне крило, яке повністю відокремлене від Білого дому, зазнає повної модернізації і стане "гарнішим, ніж будь-коли, коли все буде готово".

У Білому домі вартість будівництва бальної зали розміром 8361 кв.м оцінили у $200 млн.

Американський лідер запевнив, що платникам податків "нова, велика, прекрасна" бальна зала нічого не коштуватиме, адже масштабна перебудова фінансується коштом самого Трампа, "багатьох щедрих патріотів і великих американських компаній".

Як повідомляє CNN, нещодавно Трамп вечеряв із заможними донорами бальної зали і запевнив їх у тому, що новий простір на 650 сидячих місць "відповідатиме" архітектурі Білого дому, буде "доречним за кольором та формою вікон".

Раніше Білий дім оприлюднював ескізи зали з розкішним інтер’єром, золотими та кришталевими люстрами, позолоченими колонами, стелею, інкрустованою золотом, золотими торшерами та шаховою мармуровою підлогою.

