В Вашингтоне сносят часть Белого дома ради бального зала Трампа – фото

Бальный зал Дональда Трампа, из-за которого сносят часть Белого дома, будет иметь площадь 8361 кв. м и будет стоить $200 млн

Снос восточного крыла Белого дома для строительства бального зала (Фото: EPA / Джим Ло Скальцо)

В восточном крыле Белого дома началось строительство бального зала. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social.

"Более 150 лет каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме, чтобы принимать гостей на больших приемах, государственных визитах и т.д.", – сказал Трамп.

По его словам, восточное крыло, которое полностью отделено от Белого дома, подвергнется полной модернизации и станет "красивее, чем когда-либо, когда все будет готово".

В Белом доме стоимость строительства бального зала размером 8361 кв.м оценили в $200 млн.

Американский лидер заверил, что налогоплательщикам "новый, большой, прекрасный" бальный зал ничего не будет стоить, ведь масштабная перестройка финансируется за счет самого Трампа, "многих щедрых патриотов и крупных американских компаний".

Как сообщает CNN, недавно Трамп ужинал с состоятельными донорами бального зала и заверил их в том, что новое пространство на 650 сидячих мест "будет соответствовать" архитектуре Белого дома, будет "уместным по цвету и форме окон".

Ранее Белый дом обнародовал эскизы зала с роскошным интерьером, золотыми и хрустальными люстрами, позолоченными колоннами, потолком, инкрустированным золотом, золотыми торшерами и шахматным мраморным полом.

