Угорщина та Білорусь уклали угоду щодо будівництва ядерного реактора – Сійярто

У січні угорський прем'єр заявив, що країна накладе вето на будь-які санкції ЄС проти Росії, які стосуються ядерної енергетики

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Угорський та білоруський уряди уклали угоду про допомогу у будівництві другого ядерного ректора на угорській атомній електростанції: документ підписали у Мінську. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

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Він заявив, що наразі триває будівництво угорської АЕС "Пакш II", яке почав будувати російський Росатом ще у 2014 році. Російська компанія будує два реактори потужністю 1,2 ГВт кожен.

"Велике значення має підписана сьогодні угода про співпрацю в галузі атомної енергетики, яка дозволяє нам використати досвід, отриманий тут Білоруссю під час будівництва реакторів за аналогічною технологією", — сказав Сійярто, не уточнивши подробиць угоди.

Агентство додало, що проєкт вартістю 12,5 млрд євро зазнав тривалих затримок, хоча атомна енергетика не підпадає під санкції Європейського Союзу проти Росії, запроваджені через війну в Україні.

У січні угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що країна накладе вето на будь-які санкції ЄС проти Росії, які стосуються ядерної енергетики.

Проєкт "Пакш II" передбачає розширення єдиної угорської атомної електростанції "Пакш", яка зараз має чотири реактори. Станція побудована за радянським проєктом і виробляє понад 42% всієї електроенергії, яка генерується в країні.

Вартість проєкту "Пакш ІІ" – понад 12 млрд євро. Росатом має побудувати два нові реактори на АЕС до 2030-2031 років. Росія й Угорщина підписали документи про будівництво п'ятого й шостого блоків АЕС "Пакш" в кінці 2014 року. Проєкт здійснюють під керівництвом Росатому, його фінансують здебільшого коштом російського державного кредиту. У серпні 2022 року Угорщина видала дозвіл РФ на будівництво проєкту "Пакш II".

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