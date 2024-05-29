Венгрия и Беларусь заключили соглашение о строительстве ядерного реактора – Сийярто
Венгерское и беларуское правительства заключили соглашение о помощи в строительстве второго ядерного ректора на венгерской атомной электростанции: документ был подписан в Минске. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
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Он заявил, что сейчас продолжается строительство венгерской АЭС "Пакш II", которое начал строить российский Росатом еще в 2014 году. Российская компания строит два реактора мощностью 1,2 ГВт каждый.
"Большое значение имеет подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое позволяет нам использовать опыт, полученный здесь Беларусью при строительстве реакторов по аналогичной технологии", – сказал Сийярто, не уточнив подробностей соглашения.
Агентство добавило, что проект стоимостью 12,5 млрд евро претерпел длительные задержки, хотя атомная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза против России, введенные из-за войны в Украине.
В январе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страна наложит вето на любые санкции ЕС против России, касающиеся ядерной энергетики.
- Проект "Пакш II" предусматривает расширение единой венгерской атомной электростанции "Пакш", которая сейчас имеет четыре реактора. Станция построена по советскому проекту и производит более 42% всей генерируемой в стране электроэнергии.
- Стоимость проекта "Пакш II" – более 12 млрд евро. Росатом должен построить два новых реактора на АЭС к 2030-2031 годам. Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" в конце 2014 года. Проект осуществляют под руководством Росатома, его финансируют в основном на средства российского государственного кредита. В августе 2022 года Венгрия выдала разрешение РФ на строительство проекта "Пакш II".
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