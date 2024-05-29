Венгрия и Беларусь заключили соглашение о строительстве ядерного реактора – Сийярто

В январе венгерский премьер заявил, что страна наложит вето на любые санкции ЕС против России, которые касаются ядерной энергетики

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Венгерское и беларуское правительства заключили соглашение о помощи в строительстве второго ядерного ректора на венгерской атомной электростанции: документ был подписан в Минске. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Он заявил, что сейчас продолжается строительство венгерской АЭС "Пакш II", которое начал строить российский Росатом еще в 2014 году. Российская компания строит два реактора мощностью 1,2 ГВт каждый.

"Большое значение имеет подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое позволяет нам использовать опыт, полученный здесь Беларусью при строительстве реакторов по аналогичной технологии", – сказал Сийярто, не уточнив подробностей соглашения.

Агентство добавило, что проект стоимостью 12,5 млрд евро претерпел длительные задержки, хотя атомная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза против России, введенные из-за войны в Украине.

В январе венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страна наложит вето на любые санкции ЕС против России, касающиеся ядерной энергетики.

Проект "Пакш II" предусматривает расширение единой венгерской атомной электростанции "Пакш", которая сейчас имеет четыре реактора. Станция построена по советскому проекту и производит более 42% всей генерируемой в стране электроэнергии.

Стоимость проекта "Пакш II" – более 12 млрд евро. Росатом должен построить два новых реактора на АЭС к 2030-2031 годам. Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" в конце 2014 года. Проект осуществляют под руководством Росатома, его финансируют в основном на средства российского государственного кредита. В августе 2022 года Венгрия выдала разрешение РФ на строительство проекта "Пакш II".

Читайте также: США уничтожат позиции России в Украине, если та применит ядерное оружие – глава МИД Польши