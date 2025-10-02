Українські історики закликали Польщу не прирівнювати УПА до нацистів та комуністів

Українські історики відреагували на плани Польщі прирівняти ОУН-УПА до нацистів та комуністів

Українські повстанці (Фото: Вікіпедія)

Понад 40 представників історичної спільноти України опублікували відкриту заяву щодо намірів деяких політичних сил Польщі на законодавчому рівні прирівняти діяльність УПА та ОУН(б) до тоталітарних режимів нацизму та комунізму. Заяву оприлюднив Український інститут національної пам’яті.

У заяві йдеться про те, що в Україні із занепокоєнням сприйняли цю законодавчу ініціативу. Ініціатори цих "нововведень" односторонньо визначають українців винними за усі події, пов’язані з Волинською трагедією.

"Досить сумнівними є спроби прирівняти антиімперську, національно-визвольну за своєю суттю, діяльність УПА та ОУН(б) до геноцидальних практик неоімперських тоталітарних режимів нацистів і комуністів, проти яких насамперед і боролися українські повстанці", – наголошують історики.

Вони вважають, що варто уникати політизації питань спільної історичної спадщини України та Польщі, зокрема тих трагічних спільних сторінок історії, які призвели до масових жертв з обох сторін.

А будь-які дії, що намагаються послабити Україну, а відтак і Польщу – є ціллю Росії, яка не одне століття робить усе можливе аби знищити як українців, так і поляків.

Саме тому українська сторона запропонувала польським колегам відновити формат фахових дискусій в рамках Форуму істориків України та Польщі, спільна праця над яким сприяла б неупередженому дослідженню подій історичного минулого.

Наразі заяву підписали 43 історики, втім вона є відкритою для підписання усіма, хто поділяє цю позицію і прагне зберегти дружні та конструктивні відносини з Польщею.

Науковці зазначили, що відповідно до чинної практики, українській стороні доведеться вживати дзеркальних заходів, зокрема, щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських.

"Які, як відомо, вчиняли злочини проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки", – наголосили у заяві.