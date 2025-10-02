Украинские историки призвали Польшу не приравнивать УПА к нацистам и коммунистам

Украинские историки отреагировали на планы Польши приравнять ОУН-УПА к нацистам и коммунистам

Украинские повстанцы (Фото: Википедия)

Более 40 представителей исторического сообщества Украины опубликовали открытое заявление относительно намерений некоторых политических сил Польши на законодательном уровне приравнять деятельность УПА и ОУН(б) к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма. Заявление обнародовал Украинский институт национальной памяти.

В заявлении говорится о том, что в Украине с беспокойством восприняли эту законодательную инициативу. Инициаторы этих "нововведений" односторонне определяют украинцев виновными за все события, связанные с Волынской трагедией.

"Достаточно сомнительными являются попытки приравнять антиимперскую, национально-освободительную по своей сути, деятельность УПА и ОУН(б) к геноцидальным практикам неоимперских тоталитарных режимов нацистов и коммунистов, против которых прежде всего и боролись украинские повстанцы", – отмечают историки.

Они считают, что следует избегать политизации вопросов общего исторического наследия Украины и Польши, в частности тех трагических общих страниц истории, которые привели к массовым жертвам с обеих сторон.

А любые действия, которые пытаются ослабить Украину, а затем и Польшу – является целью России, которая не одно столетие делает все возможное, чтобы уничтожить как украинцев, так и поляков.

Именно поэтому украинская сторона предложила польским коллегам возобновить формат профессиональных дискуссий в рамках Форума историков Украины и Польши, совместная работа над которым способствовала бы беспристрастному исследованию событий исторического прошлого.

Сейчас заявление подписали 43 историка, впрочем оно открыто для подписания всеми, кто разделяет эту позицию и стремится сохранить дружеские и конструктивные отношения с Польшей.

Ученые отметили, что в соответствии с действующей практикой, украинской стороне придется принимать зеркальные меры, в частности, по оценке действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Батальонов хлопских.

"Которые, как известно, совершали преступления против мирного украинского населения в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы", – отметили в заявлении.