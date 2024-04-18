В Україні розпочався наступний етап роботи проєктів ЄС у сфері правосуддя та боротьби з корупцією

Під час урочистої події у Мистецькому Арсеналі відбувся одночасний запуск нових етапів Проєкту ЄС "Право-Justice" та Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI).

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16 квітня у Мистецькому Арсеналі відбувся захід "Десятиліття трансформації на шляху до доброчесного майбутнього: впровадження антикорупційних реформ та реформ у сфері верховенства права в Україні за підтримки ЄС", який спільно організували Проєкт ЄС "Право-Justice" та Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI) за підтримки ЄС.

Під час урочистої події, приуроченій 10 років підтримки ЄС антикорупційних реформ та реформ у сфері верховенства права в Україні, відбувся одночасний запуск нових етапів цих двох проєктів.

Катаріна Матернова, пані Посол Європейського Союзу в Україні, зазначила, що за десять років, що минули від Революції Гідності, Україна доводить рішучість захищати свій вибір європейського шляху, відданість європейським цінностям та принципам.

"Попри війну, особливо після повномасштабного російського вторгнення 2022-го року, країна веде самовіддану боротьбу з російським агресором, водночас змінюючи країну зсередини, досягаючи важливого прогресу у впровадженні інституційних реформ. Забезпечення правовладдя та подолання корупції є одними з ключових напрямків. Поряд з питаннями безпеки, саме корупція викликає найбільше занепокоєння серед українців. Європейський Союз підтримує Україну та українців у цій роботі протягом останнього десятиліття і продовжуватиме це робити на шляху до її членства в Європейському Союзі. Європейський Союз зацікавлений в Україні з сильними цінностями та ефективними інституціями", – зазначила вона у вітальній промові.

Своєю чергою, керівники Проєкту ЄС "Право-Justice" Оксана Цимбрівська та Антикорупційної ініціативи ЄС Аллан Паг Крістенсен представили результати двох попередніх фаз, а також розповіли про цілі та завдання третьої фази обох проєктів, які були розпочаті в Україні.

Так, Аллан Паг Крістенсен заявив, що, починаючи з 2017 року, EUACI сприяла створенню та посиленню роботи антикорупційних органів, запровадженню принципів доброчесності та прозорості в Україні. Як результат, держава заощадила мільйони гривень.

"Корумповані високопосадовці, які раніше були недоторканними, тепер потрапляють до Вищого антикорупційного суду. Деякі з них опиняються за ґратами. У рамках нової фази діяльності EUACI ми зосередимося на наданні підтримки з метою забезпечення прозорості та доброчесності відбудови України. Ще одна амбітна мета – підготовка до європейської інтеграції у сферах боротьби та запобігання корупції. Для того, щоб виконати цю роботу, нам знадобиться ще більше експертів та ресурсів та ще потужніша підтримка громадськості та засобів масової інформації", – зазначив Аллан Паг Крістенсен, голова Антикорупційної ініціативи ЄС.

Своєю чергою, Оксана Цимбрівська повідомила, що третю фазу Проєкту ЄС "Право-Justice" адаптували до українських реалій. Йдеться про сприяння притягненню до відповідальності за міжнародні та воєнні злочини, подальші трансформації судової системи, включаючи виконання судових рішень, та підтримку процесу євроінтеграції в рамках діяльності органів та установ системи правосуддя.

"Офіційно розпочинаючи третю фазу Проєкту ЄС "Право-Justice", ми і надалі непохитно сприятимемо подальшому реформуванню судової системи, притягненню до відповідальності за міжнародні злочини та підтримці євроінтеграційних процесів у сфері верховенства права. Разом ми прагнемо побудувати майбутнє, в якому правосуддя не знає кордонів, а принципи справедливості та підзвітності – це основа наших спільних зусиль", – зазначила Оксана Цимбрівська, керівниця Проєкту ЄС "Право-Justice" у своїй промові.

Також вона висловила глибоку вдячність усім, хто працював разом з Проєктом протягом багатьох років, сприяючи значному прогресу України у зміцненні верховенства права.

Участь в урочистому заході взяли українські та європейські високопосадовці, а також експерти у сфері правосуддя та боротьби з корупцією.