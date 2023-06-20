5 причин, чому профі обирають MacBook

На щорічній конференції розробників WWDC бренд презентував 15-дюймову версію MacBook Air, на яку з нетерпінням чекали численні шанувальники "яблука". Ноутбук позиціонується, як найтонший і найпродуктивніший у своєму сегменті.

Спочатку серія Air включала пристрої середнього класу, де ставка робилася на компактність, а не на потужну начинку. Але, судячи з заявлених характеристик, апаратне забезпечення новинки дасть фору навіть більшості моделей MacBook Pro. Девайс стане ідеальним помічником для тих, хто використовує ноутбук у робочих цілях. Пристрої Apple – це вибір професійних веб-дизайнерів, програмістів, фотографів та бізнесменів. Розкажемо чому.

Безпечне ПЗ

Фірмова операційна система MacOS встановлюється виключно у Макбуках. Компанія жорстко контролює вразливість свого обладнання, що підвищує конфіденційність даних. Імовірність проникнення хакерів у систему зведена до мінімуму. Це дуже важливо для бізнесменів, які зберігають на комп'ютері електронний підпис, бухгалтерську та фінансову документацію. MacOS недоступна і для вірусів. Система ретельно перевіряє файли та програми, що завантажуються, на шкідливість і не пропускає сумнівний контент. Тому ви можете не переживати, що створені напрацювання (малюнки, проекти, тексти) злетять через атаку хробака або трояна.

Відмінна продуктивність

Нові MacBook Air отримають удосконалений чіп M2. Як заявляють у компанії, пристрої будуть у 12 разів швидше за попередників. Продуктивність збільшиться вдвічі. Навіть конфігурація з оперативною пам'яттю на 8 ГБ та внутрішнім сховищем на 256 ГБ дозволить запускати ресурсомісткі програми та одночасно відкривати 20 активних вкладок. На Маку ви зможете комфортно працювати з програмами для обробки фото та відео, графічними редакторами, інструментами веб-програмування.

Великий та яскравий екран

Дисплей Retina характеризується природним перенесенням кольорів, високою контрастністю і чіткістю. Широкі кути огляду не спотворюють зображення. Якщо ви працюєте дистанційно та не прив'язані до офісу, з Макбуком можна розміститися прямо на вулиці. Прямі сонячні промені не вплинуть на якість картинки, тому що екран з яскравістю в 500 нит додатково захищений покриттям антивідблиску. Величезний плюс нової моделі – діагональ 15,3 дюйми, яка розширює робочу область приблизно на 6 см.