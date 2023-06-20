5 причин, чому профі обирають MacBook

На щорічній конференції розробників WWDC бренд презентував 15-дюймову версію MacBook Air, на яку з нетерпінням чекали численні шанувальники "яблука". Ноутбук позиціонується, як найтонший і найпродуктивніший у своєму сегменті.
Спочатку серія Air включала пристрої середнього класу, де ставка робилася на компактність, а не на потужну начинку. Але, судячи з заявлених характеристик, апаратне забезпечення новинки дасть фору навіть більшості моделей MacBook Pro. Девайс стане ідеальним помічником для тих, хто використовує ноутбук у робочих цілях. Пристрої Apple – це вибір професійних веб-дизайнерів, програмістів, фотографів та бізнесменів. Розкажемо чому.
Фірмова операційна система MacOS встановлюється виключно у Макбуках. Компанія жорстко контролює вразливість свого обладнання, що підвищує конфіденційність даних. Імовірність проникнення хакерів у систему зведена до мінімуму. Це дуже важливо для бізнесменів, які зберігають на комп'ютері електронний підпис, бухгалтерську та фінансову документацію. MacOS недоступна і для вірусів. Система ретельно перевіряє файли та програми, що завантажуються, на шкідливість і не пропускає сумнівний контент. Тому ви можете не переживати, що створені напрацювання (малюнки, проекти, тексти) злетять через атаку хробака або трояна.
Нові MacBook Air отримають удосконалений чіп M2. Як заявляють у компанії, пристрої будуть у 12 разів швидше за попередників. Продуктивність збільшиться вдвічі. Навіть конфігурація з оперативною пам'яттю на 8 ГБ та внутрішнім сховищем на 256 ГБ дозволить запускати ресурсомісткі програми та одночасно відкривати 20 активних вкладок. На Маку ви зможете комфортно працювати з програмами для обробки фото та відео, графічними редакторами, інструментами веб-програмування.
Дисплей Retina характеризується природним перенесенням кольорів, високою контрастністю і чіткістю. Широкі кути огляду не спотворюють зображення. Якщо ви працюєте дистанційно та не прив'язані до офісу, з Макбуком можна розміститися прямо на вулиці. Прямі сонячні промені не вплинуть на якість картинки, тому що екран з яскравістю в 500 нит додатково захищений покриттям антивідблиску. Величезний плюс нової моделі – діагональ 15,3 дюйми, яка розширює робочу область приблизно на 6 см.