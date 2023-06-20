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20.06.2023, 17:45

5 причин, почему профи выбирают MacBook

Цей матеріал також доступний українською
5 причин, почему профи выбирают MacBook - Фото

Начало лета 2023 года ознаменовалась большой презентацией новой продукции компании Apple

На ежегодной конференции разработчиков WWDC бренд презентовал 15-дюймовую версию MacBook Air, которую с нетерпением ждали многочисленные поклонники "яблока". Ноутбук позиционируется, как самый тонкий и производительный в своем сегменте. Изначально серия Air включала в себя устройства среднего класса, где ставка делалась на компактность, а не на мощную начинку. Но судя по заявленным характеристикам, аппаратное обеспечение новинки даст фору даже большинству моделей MacBook Pro. Девайс станет идеальным помощником для тех, кто использует ноутбук в рабочих целях. Устройства Apple — это выбор профессиональных веб-дизайнеров, программистов, фотографов и бизнесменов. Расскажем, почему.

Безопасное ПО

Фирменная операционная система MacOS устанавливается исключительно в Макбуках. Компания жестко контролирует уязвимость своего оборудования, что повышает конфиденциальность данных. Вероятность проникновения хакеров в систему сведена к минимуму. Это очень важно для бизнесменов, которые хранят на компьютере электронную подпись, бухгалтерскую и финансовую документацию. MacOS неприступна и для вирусов. Система тщательно проверяет загружаемые файлы и программы на вредоносность и не пропускает сомнительный контент. Поэтому вы можете не переживать, что созданные наработки (рисунки, проекты, тексты) слетят из-за атаки червя или трояна.

Отменная производительность

Новые MacBook Air получат усовершенствованный чип M2. Как заявляют в компании, устройства будут в 12 раз быстрее предшественников. Производительность увеличится вдвое. Даже конфигурация с оперативной памятью на 8 ГБ и внутренним хранилищем на 256 ГБ позволит запускать ресурсоемкие программы и одновременно открывать 20 активных вкладок. На Маке вы сможете комфортно работать с приложениями для обработки фото и видео, графическими редакторами, инструментами веб-программирования.

Большой и яркий экран

Дисплей Retina характеризуется естественной цветопередачей, высокой контрастностью и четкостью. Широкие углы обзора не искажают изображение. Если вы работаете дистанционно и не привязаны к офису, с Макбуком можно разместиться прямо на улице. Прямые солнечные лучи не повлияют на качество картинки, потому что экран с яркостью в 500 нит дополнительно защищен антибликовым покрытием. Огромный плюс новой модели — диагональ 15,3 дюйма, которая расширяет рабочую область примерно на 6 см.

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Теги: apple, macbook
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