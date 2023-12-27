5 причин купити Macbook: прекрасний всередині та зовні

Вибір Макбука нічим не відрізняється від вибору будь-якого іншого ноуту. Для початку необхідно визначитися з цілями експлуатації. Якщо це все і відразу — краще зупинитися на продуктивній, але не надто дорогій збірці, наприклад, Macbook Air M2. Для навчання та офісних завдань достатньо найскромнішого набору характеристик – як у того ж Ейр, тільки на М1. Під ігри потрібен максимально потужний процесор (M3 Pro або Max) та ємний акумулятор, а під креативні процеси – топова графічна складова (до 40 ядер).

В асортименті є рішення для будь-яких сценаріїв використання. Мотивацією до покупки є 5 чинників.

Краса та зручність

Apple не з тих виробників, які жертвують ергономікою для естетики. Купертинівцям вдається зберігати непохитний баланс між красою та практичністю пристроїв.

Ноути компактні та легкі – навіть при великій ємності накопичувача та батареї. Клавіатура заточена під безпомилкове введення без зусиль — кнопки натискаються легко, а між ними дотримано оптимальної дистанції, що мінімізує друкарські помилки. Для керування курсором – трекпад високої чутливості з функцією визначення тиску та підтримкою жестів Multi-Touch.

"Зовнішність" у лептопів впізнавана та ефектна, не дивно, що багато брендів намагаються її копіювати. Забарвлень не дуже багато, але всі вони універсальні, немає суто жіночих чи чоловічих. Золото та срібло — класика, яка завжди у тренді. Космічний чорний виглядає дорого і солідно, а колір зоряного сяйва — куди цікавіший за білий.

Круті екрани

Ретинівські дисплеї демонструють якісну картинку при різному освітленні та під будь-яким кутом. Розміри – на будь-який смак: від 13,3" до 16,2". Вони мають високу роздільну здатність і щільність пікселів, тому виключена зернистість. Передача кольорів реалістична, згубний вплив на очі знижений до мінімуму.

У моделей з приставкою Pro є розширений динамічний діапазон і адаптивна частота оновлення. Air має менший екран і габарити корпусу, відповідно.

Сумісність з аксесуарами та периферією

Для інтеграції зі сторонніми пристроями передбачені також фізичні порти та бездротові інтерфейси.

Через Thunderbolt можна підключати зовнішні накопичувачі, акустику, нумпади, смартфони. HDMI (Macbook Pro) — для підключення телевізора, зовнішнього монітора, фото або відеокамери. Для дротових навушників – mini-Jack, а бездротові синхронізуються через Bluetooth. Аксесуари, які можуть спростити та убезпечити експлуатацію Макбука від Епл:

шторка для вебки,

чохол для транспортування,

накладка на клавіатуру,

захисна плівка для дисплея.

Фірмова операційна система

По-перше, MacOS забезпечує доступ до всіх "плюшок" екосистеми Apple. У тому числі паралельне використання додатків, інтеграція з Айфоном та аксесуарами, передача даних AirDrop, прийом переадресованих дзвінків і СМС.

По-друге, закрита система свідчить про мінімальні ризики злому та "зараження" шкідливим ПЗ.

По-третє, операційна система приваблює стильним графічним інтерфейсом і безліччю вбудованих функцій, недоступних для інших ОС.

Оновлення виходять регулярно, а після завершення програмної підтримки ноути зберігають працездатність. Термін служби Макбуків 7-8 років.

Ліквідність

Якщо ноут набридне або захочеться купити новий, можна вигідно продати його на вторинному ринку. Завжди знайдуться охочі придбати "яблучний" девайс дешевше. Також за продукти Apple у хорошому стані пропонують непогані гроші за трейд-іном.

Важкий аргумент на користь Макбуков – пам'ять під будь-які потреби. Від 256 Гб до рекордних 8 Терабайт.