A3Tech-Україна: локалізація виробництва як ключ до масштабування 

Компанія "A3Tech-Україна" бере на себе важливу місію — сприяти гуманітарному розмінуванню територій України. У рамках стратегії Президента України команда в 2025 році прагне суттєво збільшити обсяги виробництва машин для розмінування та запасних частин до них. Один із ключових напрямів цієї стратегії — локалізація виробництва, що передбачає збільшення використання українських матеріалів і компонентів.

Наприкінці 2024 року компанія провела консультації з Торгово-промисловою палатою України, отримавши юридичні роз’яснення та перелік необхідних документів. Від січня 2025 року ведеться підготовка до офіційного підтвердження локалізації машин для розмінування. Цей процес є не лише технічним викликом, але й вагомим кроком для підвищення довіри до українського виробника на міжнародному рівні.

Як локалізація впливає на конкурентоспроможність?

СЕО компанії Марат Мінц зазначає: "В будь-якому випадку найголовніше для нас — це збереження життя саперів". Однак важливим є також процес розмінування українських територій, який дозволяє безпечно відновлювати інфраструктуру та землі. Це також відкриває можливості для відновлення виробничих і сільськогосподарських процесів.

І, звісно, одним із ключових аспектів є зниження собівартості продукції, що робить її більш доступною. Завдяки використанню місцевих матеріалів і комплектуючих компанія також може значно скоротити терміни виготовлення та обслуговування техніки. Це особливо важливо в умовах, коли потреба у швидкому розмінуванні територій зростає.

Завдяки партнерству з хорватською компанією DOK-ING, "A3Tech-Україна" активно інтегрує новітні технології у процес виробництва. Це дозволяє створювати унікальні технічні рішення.

Підтримка держави та міжнародних партнерів

Допомога від України та інших країн є важливою складовою цього процесу. Нещодавно запроваджені пільгові кредити й спрощені митні процедури для імпорту компонентів дозволяють компанії більш ефективно розвивати виробничі потужності. Крім того, донорські організації виявляють готовність фінансувати українського виробника, що стимулює розвиток економіки та створення нових робочих місць.

Локалізація виробництва стає вирішальним фактором для зміцнення репутації компанії "A3Tech-Україна" як на українському ринку, так і на міжнародному. Вона дозволяє досягати відчутного прогресу у виробництві, сприяти економічному розвитку та зберігати найцінніше — людські життя. Завдяки цьому підходу компанія створює основу для сталого розвитку України як технологічно розвиненої та соціально відповідальної країни.

Зовсім нещодавно компанія оголосила у своїх соціальних мережах про ребрендинг та майбутнє запровадження нових технологій і розробок.

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