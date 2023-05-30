Агентська програма ліцензованих товарних бірж – дослідження КШЕ

Ліцензовані товарні біржі не лише проводять торги з реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів, а й намагаються бути у постійному конструктивному діалозі з усіма учасниками ринку. Для цього на біржах впроваджена Агентська програма.

Вона передбачає поглиблену присутність в регіонах через своїх представників (Агентів), надання висококваліфікованих послуг інформаційно-консультативного супроводу учасникам біржових торгів, захист та представлення інтересів учасників торгів в регіонах, підтримання відносин та ведення переговорів з учасниками ринку. Про це йдеться у дослідженні науковців Київської школи економіки "Вплив біржової торгівлі на розвиток ринку деревини в Україні".

Як зазначають науковці КШЕ, одним з найважливіших завдань Агентів є моніторинг виконання умов біржових договорів сторонами та недопущення порушень в цьому напрямку. Якщо між покупцем та продавцем в регіонах виникають спірні питання з приводу якості, породи та інших параметрів сировини заявлених у контракті, представники Агента мають виїжджати на місця для огляду партії реалізованого товару перед його відвантаженням новому власнику. Незначні суперечності між сторонами вирішують на місці. Після цього продавець, покупець та представник Агента складають відповідний акт. Завдяки такій практиці кількість виконаних договорів на УУБ зросла до 80%.

Основні функції агентів ТОВ "УУБ" за напрямком "Необроблена деревина та пиломатеріали"

"Агентські структури ліцензованих товарних бірж в тому числі створювалися на основі реструктуризованих регіональних товарних бірж. Це дозволило проводити торги на регіональному рівні. Активна співпраця з продавцями та переробниками на місцевому рівні сприяє збільшенню кількості членів біржі та їх активності на біржовому ринку. Залучення агентів до процесу моніторингу знижує ризики невиконання учасниками торгів зобов’язань, зокрема, непідписання учасниками торгів біржових договорів та вирішення спірних ситуацій, що виникають при виконанні зобов’язань з постачання за біржовим договором. Консультативна робота з клієнтами (учасниками торгів) підвищує їх рівень кваліфікації, стимулює швидке впровадження інновацій біржової торгівлі у повсякденну роботу учасників ринку. Інформаційна підтримка клієнтів (учасників торгів) щодо останніх змін у законодавстві про ринок деревини та біржову торгівлю, у внутрішніх документах біржі, вимогах до учасників торгів, або нових продуктах, що пропонуються біржею, забезпечує максимальну прозорість діяльності товарної біржі", – йдеться у дослідженні КШЕ.