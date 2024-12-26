Агенція Фінансового Контролю отримала Ukrainian Business Award як "Компанія року 2024"

Агенція Фінансового Контролю здобула нагороду Ukrainian Business Award 2024 за лідерство та інновації у сфері колекторських послуг в Україні.

"Агенція Фінансового Контролю" (АФК) здобула почесну нагороду Ukrainian Business Award у категорії "Компанія року 2024". За час своєї роботи агенція затвердила свої позиції як лідер ринку колекторських послуг в Україні завдяки сучасним підходам до роботи, високим стандартам обслуговування та довірі клієнтів і партнерів.

Нагорода Ukrainian Business Award щорічно відзначає компанії, які демонструють ефективність, інноваційність та відповідальність у своїй діяльності. Цей статус отримують організації, що встановлюють нові стандарти у своїй галузі, роблячи значний внесок у її розвиток.

АФК, заснована у 2021 році, за короткий час зайняла провідну позицію на ринку і була внесена до реєстру колекторських компаній України.

Прозорість, професіоналізм та інноваційний підхід забезпечили компанії репутацію надійного партнера у вирішенні завдань стягнення заборгованості.

Одним із ключових досягнень АФК є впровадження сучасної CRM-системи, яка автоматизує процеси роботи з проблемною заборгованістю та забезпечує аналітичну підтримку в реальному часі. Крім того, компанія активно інтегрує технології штучного інтелекту для прогнозування та оптимізації процесів врегулювання заборгованості. Так, АФК ефективно використовує ресурси та досягає високих результатів.

АФК діє відповідно до вимог Національного банку України, дотримуючись усіх норм чинного законодавства. Компанія орієнтована на принципи відповідального підходу до клієнтів і партнерів, а також застосовує стратегію win-win для досягнення найкращих результатів для всіх сторін.

Перемога АФК в конкурсі Ukrainian Business Award ще раз підтверджує її статус лідера ринку, який задає високі стандарти у сфері колекторських послуг та впроваджує інновації для сталого розвитку.