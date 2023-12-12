Alterra Group розпочне будівництво індустріального парку у Львові на початку 2024 року
Львівська міська рада підписала договори оренди землі в промисловій зоні "Сигнівка" з керуючою компанією ТОВ "Формація Сигнівка", яка входить до складу Alterra Group, відомої своїми реалізованими проєктами комерційної нерухомості в Україні, зокрема сучасним логістичним центром PORT у Львові. Мова йде про передачу в оренду п’яти комунальних земельних ділянок загальною площею 30 га для будівництва сучасного індустріального парку "Формація. Львів".
Будівельні роботи на майданчику розпочнуться на початку 2024 року. Перші будівлі площею близько 10 тис. кв м планується відкрити наприкінці 2024- на початку 2025 року, повідомляє Дмитро Ковальчук, засновник девелоперської компанії Alterra Group. Реалізація проєкту розрахована на вісім років, загальна площа будівель складе понад 160 тис. кв м, в індустріальному парку буде створено 3600 робочих місць.
"Ми давно працюємо в сегменті логістичної та промислової нерухомості і маємо більше 300 поточних орендарів, тому краще за інших розуміємо, що відбувається на ринку. Це розуміння і дає нам можливість створювати продукти, які так необхідні ринку", – каже Дмитро Ковальчук.
Новий індустріальний парк стане ключовим кроком у розвитку міста Львова і стане важливим місцем для місцевої громади. Для його побудови і інтеграції у місцевість буде залучена група урбаністів, а у межах парку будуть створені лабораторії, коворкінги, стартап-студії, бізнес-інкубатор і простори для навчання та практики місцевих жителів. В індустріальний парк планується залучити до десяти резидентів-великих підприємств та півсотні представників малого і середнього бізнесів. Крім того, на території парку буде створено озеленену рекреаційну зону з водоймою та громадський центр з навчальним простором, поліклінікою, виставковою залою, закладами харчування і торгівлі, а також дитячими кімнатами.
"Будівництво в проєкті індустріального складає лише 30%. Інші 70% – це створення екосистеми. – Каже Дмитро Ковальчук. – Наша мета – уможливити розвиток української промисловості. Розвиток неможливий без інновацій, які створюються за умови взаємодії влади, бізнесу, освіти, громади та медіа. Крім того, нам треба враховувати навколишнє середовище. Ми працюємо з кожним з цих елементів. В основі взаємодії – комунікації".
Концепція і проєкт індустріального парку були розроблені спільно з Київською школою економіки та представлені Львівською міською радою в липні. Після цього був оголошений відкритий конкурс з вибору керуючої компанії. Переможцем стала ТОВ "Формація Сигнівка".
Діяльність індустріального парку за попередньою оцінкою призведе до зростання податкових надходжень до міського бюджету Львова на 250 млн грн на рік, а також до державного бюджету на понад 430 млн грн, та перетворить промислову зону у центр технологічного виробництва.