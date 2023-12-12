Alterra Group розпочне будівництво індустріального парку у Львові на початку 2024 року

Фото: Дмитро Ковальчук, засновник девелоперської компанії Alterra Group

Львівська міська рада підписала договори оренди землі в промисловій зоні "Сигнівка" з керуючою компанією ТОВ "Формація Сигнівка", яка входить до складу Alterra Group, відомої своїми реалізованими проєктами комерційної нерухомості в Україні, зокрема сучасним логістичним центром PORT у Львові. Мова йде про передачу в оренду п’яти комунальних земельних ділянок загальною площею 30 га для будівництва сучасного індустріального парку "Формація. Львів".

Фото: Попередні візуалізації індустріального парку – Формація. Львів

Будівельні роботи на майданчику розпочнуться на початку 2024 року. Перші будівлі площею близько 10 тис. кв м планується відкрити наприкінці 2024- на початку 2025 року, повідомляє Дмитро Ковальчук, засновник девелоперської компанії Alterra Group. Реалізація проєкту розрахована на вісім років, загальна площа будівель складе понад 160 тис. кв м, в індустріальному парку буде створено 3600 робочих місць.

"Ми давно працюємо в сегменті логістичної та промислової нерухомості і маємо більше 300 поточних орендарів, тому краще за інших розуміємо, що відбувається на ринку. Це розуміння і дає нам можливість створювати продукти, які так необхідні ринку", – каже Дмитро Ковальчук.

Фото: Попередні візуалізації індустріального парку – Формація. Львів

Новий індустріальний парк стане ключовим кроком у розвитку міста Львова і стане важливим місцем для місцевої громади. Для його побудови і інтеграції у місцевість буде залучена група урбаністів, а у межах парку будуть створені лабораторії, коворкінги, стартап-студії, бізнес-інкубатор і простори для навчання та практики місцевих жителів. В індустріальний парк планується залучити до десяти резидентів-великих підприємств та півсотні представників малого і середнього бізнесів. Крім того, на території парку буде створено озеленену рекреаційну зону з водоймою та громадський центр з навчальним простором, поліклінікою, виставковою залою, закладами харчування і торгівлі, а також дитячими кімнатами.

"Будівництво в проєкті індустріального складає лише 30%. Інші 70% – це створення екосистеми. – Каже Дмитро Ковальчук. – Наша мета – уможливити розвиток української промисловості. Розвиток неможливий без інновацій, які створюються за умови взаємодії влади, бізнесу, освіти, громади та медіа. Крім того, нам треба враховувати навколишнє середовище. Ми працюємо з кожним з цих елементів. В основі взаємодії – комунікації".

Фото: Попередні візуалізації індустріального парку – Формація. Львів

Концепція і проєкт індустріального парку були розроблені спільно з Київською школою економіки та представлені Львівською міською радою в липні. Після цього був оголошений відкритий конкурс з вибору керуючої компанії. Переможцем стала ТОВ "Формація Сигнівка".

Діяльність індустріального парку за попередньою оцінкою призведе до зростання податкових надходжень до міського бюджету Львова на 250 млн грн на рік, а також до державного бюджету на понад 430 млн грн, та перетворить промислову зону у центр технологічного виробництва.