AMIC ENERGY розширює мережу в Польщі: нові АЗК та франчайзинг

Австрійська компанія AMIC ENERGY, поповнила свою мережу дев'ятьма новими автозаправними комплексами у Польщі. Нещодавно AMIC Polska підписала угоду про придбання мережі Lux-Motor Oil. Також минулого тижня на умовах франчайзингу у Польщі відкрилася перша станція у новому форматі AMIC BOX. Крім того, розпочато модернізацію для відкриття трьох нових локацій Sbarro та ще одного ресторану Subway на АЗК у Польщі.

Придбання АЗК Lux-Motor Oil

Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів Польщі надало дозвіл AMIC ENERGY на придбання дев'яти АЗК Lux-Motor Oil у Мазовецькому воєводстві. До мережі приєднаються станції в таких населених пунктах, як Пултуськ, Переводів (Пшеводув), Сьверково, Сонськ, Плоняви-Брамура, Зельона, Заставе, Садикеж та Ходково-Кухни. Ці станції працюють понад 20 років, надаючи пальне компаніям і приватним клієнтам та забезпечуючи високий рівень обслуговування.

"Обидві компанії поділяють однакові стандарти якості та сервісу. Інтеграція дозволить нам не лише розширити присутність у Мазовії, але й впровадити стандарти великого бренду та нові інноваційні рішення, що покращить обслуговування для місцевих клієнтів", — зазначив Кшиштоф Стшелецький, Голова Правління AMIC Polska. Станції пропонують дизельне пальне, бензин 95 та скраплений газ. Ребрендинг запланований на кінець року.

AMIC BOX — новий формат франчайзингових станцій

Минулого тижня у Ґабриеліні відкрилася 119-та АЗК AMIC ENERGY, розташована на південь від Варшави. Це третя франчайзингова станція у мережі та перша у новому форматі AMIC BOX — компактному торговому контейнері, який відповідає всім стандартам AMIC market. Завдяки своїм невеликим розмірам та модульній конструкції, контейнер може бути встановлений практично будь-де, навіть на невеликій ділянці. Це рішення відкриває нові можливості для приєднання менших станцій до мережі AMIC ENERGY.

Нові піцерії Sbarro та ресторан Subway

AMIC ENERGY планує відкрити три нові піцерії Sbarro на своїх станціях. Перша піцерія з’явиться на станції на вулиці Полчинській у Варшаві, а також у Вроцлаві та Бжезні під Познанню. Остання стане першою піцерією у форматі "drive-thru" в Польщі. Кількість піцерій Sbarro на станціях AMIC ENERGY зросте з п'яти до восьми. Також планується відкриття ще одного ресторану Subway на станції в Лешні. Модернізація вже розпочалася, і перші заклади відкриються до кінця року.