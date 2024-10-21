AMIC ENERGY розширює мережу в Польщі: нові АЗК та франчайзинг
Зміст:
  1. Придбання АЗК Lux-Motor Oil
  2. AMIC BOX — новий формат франчайзингових станцій
  3. Нові піцерії Sbarro та ресторан Subway

Австрійська компанія AMIC ENERGY, поповнила свою мережу дев'ятьма новими автозаправними комплексами у Польщі. Нещодавно AMIC Polska підписала угоду про придбання мережі Lux-Motor Oil. Також минулого тижня на умовах франчайзингу у Польщі відкрилася перша станція у новому форматі AMIC BOX. Крім того, розпочато модернізацію для відкриття трьох нових локацій Sbarro та ще одного ресторану Subway на АЗК у Польщі.

Придбання АЗК Lux-Motor Oil

Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів Польщі надало дозвіл AMIC ENERGY на придбання дев'яти АЗК Lux-Motor Oil у Мазовецькому воєводстві. До мережі приєднаються станції в таких населених пунктах, як Пултуськ, Переводів (Пшеводув), Сьверково, Сонськ, Плоняви-Брамура, Зельона, Заставе, Садикеж та Ходково-Кухни. Ці станції працюють понад 20 років, надаючи пальне компаніям і приватним клієнтам та забезпечуючи високий рівень обслуговування.

"Обидві компанії поділяють однакові стандарти якості та сервісу. Інтеграція дозволить нам не лише розширити присутність у Мазовії, але й впровадити стандарти великого бренду та нові інноваційні рішення, що покращить обслуговування для місцевих клієнтів", — зазначив Кшиштоф Стшелецький, Голова Правління AMIC Polska. Станції пропонують дизельне пальне, бензин 95 та скраплений газ. Ребрендинг запланований на кінець року.

AMIC ENERGY розширює мережу в Польщі: нові АЗК та франчайзинг

AMIC BOX — новий формат франчайзингових станцій

Минулого тижня у Ґабриеліні відкрилася 119-та АЗК AMIC ENERGY, розташована на південь від Варшави. Це третя франчайзингова станція у мережі та перша у новому форматі AMIC BOX — компактному торговому контейнері, який відповідає всім стандартам AMIC market. Завдяки своїм невеликим розмірам та модульній конструкції, контейнер може бути встановлений практично будь-де, навіть на невеликій ділянці. Це рішення відкриває нові можливості для приєднання менших станцій до мережі AMIC ENERGY.

AMIC ENERGY розширює мережу в Польщі: нові АЗК та франчайзинг

Нові піцерії Sbarro та ресторан Subway

AMIC ENERGY планує відкрити три нові піцерії Sbarro на своїх станціях. Перша піцерія з’явиться на станції на вулиці Полчинській у Варшаві, а також у Вроцлаві та Бжезні під Познанню. Остання стане першою піцерією у форматі "drive-thru" в Польщі. Кількість піцерій Sbarro на станціях AMIC ENERGY зросте з п'яти до восьми. Також планується відкриття ще одного ресторану Subway на станції в Лешні. Модернізація вже розпочалася, і перші заклади відкриються до кінця року.

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