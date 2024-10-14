Автомобільна культура в Україні: міф або реальність?

Як і в будь-якій іншій країні, в Україні є дороги, а отже, і автомобілі, щоб ними користуватися. Але чи становлять вони якусь цінність для українців чи це просто засіб пересування на кожен день?

Європейці вже давно перестали сприймати авто як розкіш. Тому на вулицях не часто можна зустріти дорогі чи примітні автівки. Чого не можна сказати про українські міста. Де поряд з люксовими іномарками можуть стояти стара Хонда Цівік або Фольксваген Гольф другого покоління. І увагу вони привертають не менше.

Обслуговування таких екземплярів зазвичай потребує навіть більше зусиль. Крім регламентних ТО, потрібно ще слідкувати за загальним станом, щоб кермування приносило задоволення щодня, а не лише у вихідні.

Бути власником старого японця або німця це як окремий вид мистецтва. Тому часто вони обʼєднуються в автоклуби по марці або моделі авто. Щоб не тільки збиратись на каву у різних містах, але й ділитись досвідом з ремонту та експлуатації. Однодумці допомагають знайти запчастини, які вже зняті з виробництва, або обговорюють нові рішення, чим їх можна замінити. Дуже часто радіатор охолодження підбирають за розмірами, сайлентблоки за діаметром, а гальмівні колодки за фото. А для того, щоб не втратити корисну інформацію, ведуть журнали своїх авто на спеціальних сайтах.

Володіти старими автомобілями складно, але воно того вартує. Для поціновувачів в Україні щороку проходять різні фестивалі та виставки, де можна похизуватися власним автомобілем, або подивитися цікаві проєкти інших. Взяти участь може кожен. Головна умова: мати унікальне доглянуте авто. Тільки у 2024 році було проведено Kyiv Car Fest у ТЦ Retroville та Popcorn Fest на території Emily Resort, що біля Львова.

Автокультура в Україні існує і розвивається. Можливо не так швидко, як того хотілося б. Але навіть маленькі кроки уперед в наш час – це вже велика перемога.