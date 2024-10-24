Базовий iPhone 16: Збалансованість та економія без компромісів

Базовий Айфон завжди найпростіший у лінійці. Це його родзинка — збалансовані технічні характеристики за кращу ціну. Смартфон все ще вартісний, але на фоні флагманів виграє. Можна заощадити кілька сотень доларів, обравши його замість Прошки чи Про Макса. Будь-яка економія — приємний бонус, адже комплектація в Apple скромна і доводиться витрачатися ще й на аксесуари першої потреби.

Ціна — не єдина перевага. Звичайний 16 Айфон відрізняється також іншими "фішками".

Комфортний розмір

У фаблетів чудові можливості відображення контенту. Водночас комфорт експлуатації — під питанням. Велика діагональ екрана свідчить про значну вагу — понад 200 грамів. З собою такий "вантаж" носити зручно, а от використовувати для телефонних розмов — не зовсім. Якщо говорити через вбудований мікрофон (не в режимі гучномовця і без навушників), рука швидко втомлюється, можуть навіть з’явитися болісні відчуття.

У iPhone 16 вдало поєднані компактність і великий екранний простір. В руці смартфон сидить ідеально, поміщається в будь-яку кишеню і сумку. Безрамковий дизайн дисплея забезпечує ефект занурення під час перегляду контенту.

Гідна камера

Задня камера отримала новий дизайн. Тепер це не квадратний блок з діагонально розташованими датчиками, а овальний, точніше, схожий на капсулу. Об’єктиви знаходяться один під одним. Роздільна здатність основного — 48 Мегапікселів, надширококутного — 12 Мегапікселів. Серед інновацій просторові світлини, макро та покращені фотографічні стилі. Нічний режим не викликає нарікань. Навіть за поганого освітлення картинка чітка та насичена.

Ефектні нові кольори

Головна родзинка базового iPhone 16 криється у дизайні: оновленої палітри кольорів. Крім чорного та білого додано три "соковитих" відтінки:

Блакитний, або ультрамарин, годиться для любителів виділятися.

Бірюзовий — спокійний і екстравагантний.

Рожевий гармонійно поєднується з яскравими аксесуарами.

Нормальна автономність

Смартфону вдається довгенько тримати заряд. Виробник обіцяє до 22 годин "ефірного часу". Це якщо навантаження одноманітні, наприклад, відтворюється відео з пам’яті. За умови виконання різнопланових повсякденних завдань автономність Айфона сягає 8-9 годин. Це непоганий показник, з огляду на те, що місткість акумулятора невелика.

Приріст продуктивності порівняно з попередником

Apple у нових iPhone покращує процесор. Зазвичай базові моделі успадковують чип від тогорічних флагманів. Цього разу стратегія інша. iPhone 16 оснащено шестиядерним біонічним процесором A18, який раніше не використовувався. Його ключові особливості — це:

Витривалість і стійкість до навантажень, енергоефективність і оптимізованість, висока частота і якісна графічна частина, ефективний захист від перегріву.

З шістнадцятим Айфоном можна спокійно ходити років п’ять. Завдяки потужному апаратному забезпеченню, він довго залишатиметься актуальним. Офіційна програмна підтримка забезпечує доступ до передових інновацій Еплівської мобільної операційки.