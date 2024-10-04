Binance та Trustee Plus в лідерах – опубліковані дані криптовалютного опитування серед українців

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Опубліковані результати соціологічного дослідження, яке проводилось медіа MNBC протягом травня-вересня 2024 року. Опитування охоплює понад 800 респондентів на криптовалютних заходах у Києві, Львові та Одесі. Основні результати дослідження нижче в матеріалі.

Гендерний склад: 80,2% чоловіків і 19,8% жінок. Вікові групи: найбільшу частку складають користувачі віком 18-25 років (51,9%) та 25-35 років (38,1%). Рівень знань у криптовалютах: 54,7% учасників вважають себе просунутими користувачами або експертами в криптовалютах, а 37,2% мають середні знання.

Цілі використання криптовалют: найбільша частка (82,4%) використовує криптовалюти для інвестицій та зберігання вартості, 61,8% для торгівлі на біржах, а 38,2% — для покупок і оплати онлайн.

Трійка найпопулярніші криптовалюти в портфелях: Ethereum (67,9%), Bitcoin (30,5%), та USDT/USDC (53,4%). Криптовалютні гаманці: MetaMask лідирує серед гаманців (69,5%), за ним Trust Wallet (60,3%) і закриває трійку – кастодіальний криптогаманець Trustee Plus (29%).

Серед криптовалютних бірж безумовним лідером є Binance – нею користуються 80,9% опитаних. Для розрахунків криптокарткою 66,6% використовують Trustee Plus. Криптомедіа Incrypted, згідно з відповідями користувачів, є одночасно і найбільш читаємим ЗМІ (77,1%) і найбільш корисним комьюніті для криптоентузіастів (43,5%). Антона Дзюбу з DOUBLETOP 32% опитаних назвали найвпливовішим криптоінфлюєнсером року.

Завантажити дослідження можна за посиланням. Нижче наведені всі дані з "Глобального дослідження професійного користування криптовалютами":