Благодійний фонд "603.7" розігрує на аукціоні збитий російський гвинтокрил. Лот може виграти кожен

Він є ще одним трофеєм, захопленим українською армією на початку повномасштабного вторгнення росії. Гвинтокрил буде продано на аукціоні, а виручені кошти спрямують на закупівлю безпілотних літальних апаратів для Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Гвинтокрил, який є моделлю Мі-24, був збитий українськими силами в березні 2022 року. Трофей сильно пошкоджений, але все ще є цінним історичним артефактом. Власне, те, як він виглядає можна побачити на відео.

Цей гвинтокрил є нагадування про те, ким є наш сусід. Це символ російської агресії та жорстокості. Лот буде розіграний у телеграм-каналі фонду "Лоти by БФ 603.7".

Також фонд презентує у якості лотів кришку від першої ракети ATACMS, яка поцілила у ворога під час повномасштабного вторгнення і прапор, підписаний воїнами "АЗОВ". Цей стяг є символом сили та любові до своєї землі доблесних героїв України. Прапор підписали ті, хто був у полоні, але зараз продовжує воювати.

Аукціон запущений 24 січня, також вже є ставка — 1 320 000 гривень, долучайтеся, донатьте та допомагайте армії, адже вони — наш захист!

Довідка: