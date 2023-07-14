Що купити, якщо хочете завести кота

Малюку потрібна турбота: багато уваги спочатку, а також окреме спальне місце, якісна їжа, туалет, іграшки та інші аксесуари. Все це пропонує зоомагазин. Покупки в Інтернеті позбавлять необхідності відвідувати офлайнові точки продажу, допоможуть заощадити та вирішать масу інших питань. Продавці пропонують широкий асортимент товарів, консультують онлайн та запускають програми лояльності для постійних клієнтів, що дозволяє накопичувати бонуси та економити.

Розкажемо про те, що потрібно купити, якщо ви збираєтеся завести кота.

Спеціалізований корм

Ветеринари застерігають від годування домашніх тварин їжею з людського фону. Деякі звичні для нас продукти можуть спровокувати розлади травлення і навіть викликати серйозне отруєння. Коту потрібен збалансований раціон. Ідею годування натуральною їжею мало хто розглядає всерйоз, тому що такий підхід вимагає серйозних фінансових та тимчасових витрат: кожна порція повинна бути збалансованою та свіжою.

На сайті masterzoo.ua представлений великий вибір сухих та вологих кормів для котів. Ветеринари рекомендують не заощаджувати на здоров'я вихованця та замовляти раціони таких класів: преміум, супер-преміум, холістик. При виборі меню орієнтуйтесь на вік та особливості здоров'я вихованця, а також його смакові пристрасті. Не купуйте велику упаковку відразу – візьміть на маленьку пробу. Якщо не буде алергічних реакцій та розлади, можна замовляти Об`єм більше.

Дві-три миски – для їжі та води

Навіть якщо ви вирішили годувати тварину вологим кормом, йому необхідний постійний доступ до чистої питній воді. Тому мисок потрібний кілька:

для сухого корму;

для консервів;

для води;

здвоєні.

Для годування можна, можливо використовувати і домашній посуд, але придбати спеціалізовану.

Виробники пропонують миски різних розмірів, що дозволяє вибрати модель згідно з віком вихованця. Матеріали обирають міцні, стійкі до подряпин: скло, кераміку, метал. Існує посуд із дозаторами, індикаторами часу годування, підставками, в які збирається випадково випала з миски їжа. Все це значно спрощує догляд за вихованцем.

Туалет та наповнювач

Лоток і совочок – обов'язкові аксесуари в будинку, де є кіт. При виборі зверніть увага на розмір туалету. Він винен бути достатньо просторим, щоб тварина могла прийняти зручну позу, розвернутися. Кошенятам, літнім та дорослим особинам після операції потрібен лоточок з низькими бортами. Не купуйте пристрої з дешевого пластику: його неприємний запах може відлякати домашнього улюбленця.

Наповнювачі допомагають утримувати запахи та вологу. Асортимент великий:

силікагель – екологічний, гіпоалергенний та економний варіант (не липне до вовни та лапок, не порошить, якщо під час прибирати грудочки, міняти наповнювач досить один раз на 12 днів );

бентоніт – очищена глина добре збирається в грудки, вбирає рідини, легко миється;

дерев'яний наповнювач – коштує недорого, пахне приємно, не травмує лапки.

Також стануть у нагоді одно або багаторазові пелюшки. Вони незамінні в деяких видів туалетів або в поїздках, при походах до ветеринара (пелюшку стелять у перенесення) та ряді інших випадків.

Перенесення для кота

Щоб позбавити тварина від стресу в дорозі, нехай навіть самої короткої – до ветклініки або за місто, – звичайна сумка не підійде. Потрібно придбати спеціальну переноску, рюкзак або міцний контейнер. Виріб вибирають, виходячи з ваги вихованця, власних переваг і звичок тварини. Одні коти краще відчувають себе в тісному просторі, іншим потрібно більше свободи. Якщо ви збираєтесь подорожувати недалеко, вистачить рюкзака чи сумки, а для далеких поїздок буде потрібно міцна клітина.

Засоби гігієни

Помилково думати, що коти не потребують догляду. Арсенал засобів для належного догляду за вихованцем вражає:

шампунь – регулярно купати кішку у ванній не потрібно, але якщо ваш улюбленець сильно забрудниться або на вовну потраплять речовини, які складно змити, то засіб гігієни сильно врятує;

зубна щітка та паста – якщо вам вдасться привчити хвостатого до гігієни, проблем із зубами можна не боятися;

гребінець – незамінний інструмент для підтримки краси вовни, який вибирають залежно від неї довжини та густоти;

кігтерез – помічник для господарів, які не готові регулярно ходити заради цього до грумера.

Що ще знадобиться, якщо в будинку є кіт

Список речей першою необхідності можна, можливо доповнити. Щоб вберегти меблі та стіни від подряпин, потрібна кігтеточка. Щоб організувати спальне місце – м'який куточок. Щоб гуляти на вулиці – амуніція. Також стануть у пригоді одяг, іграшки, ласощі.

Не лякайтеся, якщо список вийшов значним. Замовляти все й одразу зовсім не обов'язково. Перші три позиції (корм, миски, туалет) краще купити, перш ніж привезете додому кошеня, далі орієнтуйтеся на його потреби. Оточіть вихованця турботою та любов'ю – і він обов'язково відповість взаємністю.