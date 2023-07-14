Что купить, если хотите завести кота

Малышу нужна забота: много внимания на первых порах, а также отдельное спальное место, качественная еда, туалет, игрушки и другие аксессуары. Все это предлагает зоомагазин. Покупки в Интернете избавят от необходимости посещать оффлайновые точки продажи, помогут сэкономить и решат массу других вопросов. Продавцы предлагают широкий ассортимент товаров, консультируют онлайн и запускают программы лояльности для постоянных клиентов, что позволяет накапливать бонусы и экономить.

Расскажем о том, что нужно купить, если вы собираетесь завести кота.

Специализированный корм

Ветеринары предостерегают от кормления домашних животных едой с человеческого стола. Некоторые привычные для нас продукты могут спровоцировать расстройства пищеварения и даже вызвать серьезное отравление. Коту нужен сбалансированный рацион. Идею кормления натуральной пищей мало кто рассматривает всерьез, потому что такой подход требует серьезных финансовых и временных затрат: каждая порция должна быть сбалансированной и свежей.

На сайте masterzoo.ua представлен большой выбор сухих и влажных кормов для кошек. Ветеринары рекомендуют не экономить на здоровье питомца и заказывать рационы таких классов: премиум, супер-премиум, холистик. При выборе меню ориентируйтесь на возраст и особенности здоровья питомца, а также его вкусовые пристрастия. Не покупайте большую упаковку сразу — возьмите на пробу маленькую. Если не будет аллергических реакций и расстройства, можно заказывать объем побольше.

Две-три миски — для еды и воды

Даже если вы решили кормить животное влажным кормом, ему необходим постоянный доступ к чистой питьевой воде. Поэтому мисок нужно несколько:

для сухого корма;

для консервов;

для воды;

сдвоенные.

Для кормления можно использовать и домашнюю посуду, но приобрести специализированную.

Производители предлагают миски разных размеров, что позволяет выбрать модель согласно возрасту питомца. Материалы выбирают прочные, устойчивые к царапинам: стекло, керамику, металл. Существует посуда с дозаторами, индикаторами времени кормления, подставками, в которые собирается случайно выпавшая из миски еда. Все это значительно упрощает уход за питомцем.

Туалет и наполнитель

Лоток и совочек — обязательные аксессуары в доме, где есть кот. При выборе обратите внимание на размер туалета. Он должен быть достаточно просторным, чтобы животное могло принять удобную позу, развернуться. Котятам, пожилым и взрослым особям после операции нужен лоточек с низкими бортиками. Не покупайте приспособления из дешевого пластика: его неприятный запах может отпугнуть домашнего любимца.

Наполнители помогают удерживать запахи и влагу. Ассортимент большой:

силикагель — экологичный, гипоаллергенный и экономный вариант (не липнет к шерсти и лапкам, не пылит, если вовремя убирать комочки, менять наполнитель достаточно один раз в 12 дней);

бентонит — очищенная глина хорошо собирается в комки, впитывает жидкости, легко моется;

древесный наполнитель — стоит недорого, пахнет приятно, не травмирует лапки.

Также пригодятся одно или многоразовые пеленки. Они незаменимы в некоторых видах туалетов или в поездках, при походах к ветеринару (пеленку стелят в переноску) и ряде других случаев.

Переноска для кота

Чтобы избавить животное от стресса в дороге, пусть даже самой короткой — до ветклиники или за город, — обычная сумка не подойдет. Нужно обзавестись специальной переноской, рюкзаком или прочным контейнером. Изделие выбирают, исходя из веса питомца, собственных предпочтений и повадок животного. Одни коты лучше чувствуют себя в тесном пространстве, другим нужно больше свободы. Если вы собираетесь путешествовать недалеко, хватит рюкзака или сумки, а для дальних поездок потребуется прочная клетка.

Средства гигиены

Ошибочно полагать, что коты не нуждаются в уходе. Арсенал средств для должного ухода за питомцем впечатляет:

шампунь — регулярно купать кошку в ванной не нужно, но если ваш любимец сильно испачкается или на шерстку попадут вещества, которые сложно смыть, то средство гигиены сильно выручит;

зубная щетка и паста — если вам удастся приучить хвостатого к гигиене, проблем с зубами можно не бояться;

расческа — незаменимый инструмент для поддержания красоты шерсти, который выбирают в зависимости от ее длины и густоты;

когтерез — помощник для хозяев, которые не готовы регулярно ходить ради этого к грумеру.

Что еще понадобится, если в доме есть кот

Список вещей первой необходимости можно дополнить. Чтобы уберечь мебель и стены от царапин, нужна когтеточка. Чтобы организовать спальное место — мягкий уголок. Чтобы гулять на улице — амуниция. Также пригодятся одежда, игрушки, лакомства.

Не пугайтесь, если список показался внушительным. Заказывать все и сразу вовсе не обязательно. Первые три позиции (корм, миски, туалет) лучше купить до того, как привезете домой котенка, далее ориентируйтесь на его потребности. Окружите питомца заботой и любовью — и он обязательно ответит взаимностью.