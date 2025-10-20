Де краще взяти кредит онлайн

Вибір між сервісом мікрокредитування та банком залежить від вашої конкретної ситуації, суми позики та того, наскільки терміново потрібні кошти

Фото: Depositphotos

Сьогодні онлайн-кредитування в Україні — один з найпопулярніших фінансових інструментів. Все більше людей обирають саме онлайн-формат, адже отримати гроші можна буквально за кілька хвилин, без візиту до відділення та зайвої паперової тяганини. Сучасні банки та мікрофінансові організації пропонують оформлення позик повністю через інтернет — достатньо смартфона чи комп'ютера.

Але де вигідніше та надійніше взяти кредит онлайн — у банку чи у мікрофінансовій організації (МФО)? Відповідь залежить від ваших цілей, необхідної суми, терміновості та умов, що вам підходять.

Онлайн-кредит у МФО: швидке вирішення невеликих фінансових проблем

Мікрофінансові організації — це найкращий варіант, якщо вам потрібна невелика сума на короткий термін та важлива швидкість оформлення.

Переваги МФО:

Швидке схвалення завдяки автоматизованим системам — за 3–15 хвилин.

Тільки базові документи — зазвичай достатньо паспорта та ІПН.

Можливість отримати першу позику під 0,01%.

Недоліки:

Високі відсоткові ставки, особливо для повторних позик.

Обмежені суми та строки.

Популярні сервіси мікрокредитування: Moneyveo, SelfieCredit, MyCredit, CreditPlus, Credit7, Tengo та ін.

Банківські кредити: вигідне рішення для довгострокових цілей

Якщо ви плануєте взяти велику суму та хочете нижчу відсоткову ставку, краще звернутися до банку. Онлайн-заявку можна подати без візиту до відділення — прямо у мобільному застосунку.

Переваги банківських кредитів:

Нижчі ставки.

Можливість отримати значні суми на великі покупки чи довгострокові цілі.

Недоліки:

Більше вимог до позичальника (підтвердження доходу, ретельна перевірка кредитної історії, необхідність мати постійне місце роботи).

Процедура оформлення довша порівняно з МФО.

Популярні банківські пропозиції: Приватбанк, Райффайзен Банк, Ідея Банк, ПУМБ, Сенс Банк.

Як правильно вибрати кредит онлайн

Визначте суму та термін. Для дрібних та термінових витрат підійдуть МФО, для більших та довгострокових — банки. Порівняйте пропозиції. Важливо враховувати не лише ставку, а й комісії та строки погашення. Вивчіть договір. Уважно читайте всі умови, щоб уникнути прихованих платежів. Перевірте вимоги. У низці банків знадобиться надати довідку про доходи.

Щоб не витрачати час на пошук десятків сайтів фінансових організацій, можна використовувати сервіс підбору кредитів iPay.ua. На сторінці https://www.ipay.ua/ua/kredyty-online вже зібрані пропозиції від провідних банків та МФО України. Сервіс дозволяє швидко порівняти ставки, терміни та умови та вибрати саме те, що підходить вам.

Таким чином, вибір між сервісом мікрокредитування та банком залежить від вашої конкретної ситуації, суми позики та того, наскільки терміново потрібні кошти. Якщо сума невелика та важлива швидкість — логічно звернутися до мікрофінансової організації, де оформлення займає лічені хвилини. Якщо ж йдеться про велику купівлю, вигідніше вибирати банк.