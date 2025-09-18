"Дерево знань": сталий внесок Auchan Україна у майбутнє дітей

Auchan Україна вже восьмий рік поспіль реалізує соціальну ініціативу "Дерево знань", яка стала символом турботи, підтримки та спільної відповідальності за освітнє майбутнє дітей. Щороку напередодні 1 вересня компанія разом із партнерами й клієнтами допомагає дітям партнерських організацій впевнено розпочати навчальний рік.

Цьогоріч підтримку отримали 318 дітей в містах присутності Auchan. Частину шкільного приладдя — 120 наборів — надали клієнти магазинів, решту забезпечила мережа Auchan за власні кошти. Компанія також продовжує активно розширювати коло партнерських організацій, зокрема, цього року розпочата співпраця з благодійним фондом "Карітас Одеса" та магазином Auchan Фонтанка.

"Auchan Україна продовжує допомагати дітям та молоді партнерських організацій готуватись до школи. Навіть попри те, що все менша кількість клієнтів бере участь в активності, ми не зупиняємось. Навпаки — розширюємо горизонти, бо для нас це не просто щорічна ініціатива, а внесок у краще майбутнє дітей України," — коментує Злата Костюк, керівниця відділу КСВ Auchan Україна.

"Дерево знань" — це не лише про наплічники та зошити. Це про створення середовища, де кожна дитина відчуває: про неї піклуються. Щороку, перед початком навчального року в магазинах мережі встановлюються куточки з деревом знань, на якому є яблучка з побажаннями дітей. Таким чином, кожен охочий може зробити добру справу — долучитися до збору шкільного приладдя для дітей, які цього потребують.

За весь період існування активності понад 3 500 діток отримали допомогу для легкого старту навчального року. Auchan Україна щиро дякує кожному, хто приєднався до ініціативи, та запрошує долучатися у майбутньому. Адже разом ми будуємо шлях до освіти, гідності та впевненості для дітей, які цього найбільше потребують.