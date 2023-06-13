Добрий збір для захисниць: Аптека Доброго Дня х Землячки

Добрий збір для захисниць – це ініціатива Аптека Доброго Дня, що є частиною великого збору від ГО "Землячки" на 10 тис комплектів літньої форми для захисниць на передову.

Клієнти мережі аптек протягом всього літа зможуть долучитися до ініціативи, придбавши товари брендів Lactovit та Beter: 3 гривні від кожної упаковки будуть перераховані на збір.

Мета збору від ГО "Землячки" 43 млн грн.

Амбасадором збору стала "Киця Захисниця" – спільний образ всіх жінок-військових в Україні

"Першу Кицю ми створили з рожевою кобурою не просто так. Одного разу до нас в хаб приїхала захисниця, яка кілька днів до того повернулася з бойових і після нашої зустрічі їхала на фронт. Весь її одяг був камуфляжним, під 3-ма прошарками одягу і кітелем ховалася рожева кобура. "Бо це єдине, що не видно і, що може бути рожевого кольору" – сказала дівчина. Думаю, це дуже "про жінок", про контраст життя у війні", – Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО "Землячки".

Сьогодні в українській армії понад 60 000 захисниць. 8 000 із них захищають нашу країну на передовій, ще близько 2 тисяч займають посади, які передбачають регулярні виїзди на передову. Посади, які займають жінки нічим не відрізняються від посад, які займають чоловіки. Саме тому форма та амуніція має велике значення. Зараз, форма з жіночими лекалами – це рідкість, саме тому ГО "Землячки" мають за мету забезпечити жінок на передовій зручною якісною літньою формою з урахуванням жіночої фізіології.

Форма буде пошита з української тканини на фабриці в Харківській області, що також є важливим для підтримки регіону та і всієї економіки.

"Сьогодні ми хочемо підтримати жінок, які змінили свій буденний статус мами та жінки на захисницю України. Кожна українка та українець можуть підтримати дівчат на фронті, задонативши, або купивши в "Аптека Доброго Дня" косметику, частина коштів від якої щомісяця буде перераховуватись на зручну літню форму для захисниць. Увесь світ побачив, що українці – це віддзеркалення мужності, а нашою згуртованістю захоплюються в різних куточках світу. Разом переможемо!" – Оксана Кириченко, генеральна директорка "Аптека Доброго Дня".

Задонатити на літню військову форму для захисниць можна тут: https://send.monobank.ua/jar/2KheWxakcU

Або кожен та кожна можуть задонатити дівчатам на форму, відсканувавши QR-код в прикасовій зоні "Аптека Доброго Дня" у вашому місті.