Добрий збір для захисниць: Аптека Доброго Дня х Землячки

Добрий збір для захисниць – это инициатива Аптека Доброго Дня, которая является частью большого сбора от ОО "Землячки" на 10 тыс комплектов летней формы для защитниц на передовую.

Клиенты сети аптек в течение всего лета смогут присоединиться к инициативе, приобретя товары брендов Lactovit и Beter: 3 гривны от каждой упаковки будут перечислены на сбор.

Цель сбора от ОО "Землячки" 43 млн грн.

Амбассадором сбора стала "Киця Захисниця" – образ всех женщин-военных в Украине.

"Первую Кицю мы создали с розовой кобурой не просто так. Однажды к нам в хаб приехала защитница, которая несколько дней назад вернулась из боевых и после нашей встречи ехала на фронт. Вся её одежда была камуфляжной, под тремя слоями одежды и кителем скрывалась розовая кобура. "Потому что это единственное, что не видно и что может быть розового цвета" – сказала девушка. Думаю, это очень "о женщинах", о контрасте жизни в войне", – Ксения Драганюк, соучредительница ОО "Землячки".

Сегодня в украинской армии более 60 000 защитниц. 8 000 из них защищают нашу страну на передовой, еще около 2 тысяч занимают должности, которые предусматривают регулярные выезды на передовую. Должности, которые занимают женщины ничем не отличаются от должностей, которые занимают мужчины. Именно поэтому форма и амуниция имеет большое значение. Сейчас, форма з женскими лекалами – это редкость, именно поэтому целью ОО "Землячки" является обеспечение женщин на передовой удобной качественной летней формой с учетом женской физиологии.

Форма будет пошита из украинской ткани на фабрике в Харьковской области, что также является важным для поддержки региона и всей экономики.

"Сегодня мы хотим поддержать женщин, которые сменили свой обыденный статус мамы и женщины на защитницу Украины. Каждая украинка и украинец могут поддержать девушек на фронте, задонатив, или купив в "Аптека Доброго Дня" косметику, часть средств от которой ежемесячно будет перечисляться на удобную летнюю форму для защитниц. Весь мир увидев, что украинцы – это отзеркаливание мужества, а нашей сплоченностью восхищаются в разных уголках мира. Разом переможемо!" – Оксана Кириченко, генеральная директор "Аптека Доброго Дня".

Задонатить на летнюю военную форму для защитниц можно здесь: https://send.monobank.ua/jar/2KheWxakcU

Также каждый может задонатить девушка на форму, отсканировав QR-код в прикассовой зоне "Аптека Доброго Дня" в вашем городе.