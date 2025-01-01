Дошка безкоштовних оголошень BAGO.UA додає рубрики "Авто" та "HR / Робота"

У січні 2025 року на безкоштовній дошці оголошень BAGO.UA з'явилися одразу дві нові рубрики – "Авто" та "Робота", що відкриває ще більше можливостей для користувачів платформи, для того, щоб розмістити вакансію або подати оголошення про продаж авто. Завдяки цьому оновленню дошка оголошень БАГО стає ще зручнішою для всіх, хто хоче продати або придбати транспортні засоби, а також знайти роботу або кваліфікованих співробітників.

Рубрика "Авто" – це велика категорія оголошень, де користувачі можуть розміщувати оголошення і пропозиції з продажу та купівлі легкових автомобілів, вантажного транспорту, спецтехніки, мотоциклів, автобусів, водного транспорту, причепів і навіть автобудинків. Рубрика розроблена таким чином, щоб користувачі могли легко знаходити потрібну підкатегорію і швидко знаходити потенційних покупців або продавців.

Рубрика "HR / Робота" відкриває нові можливості як для шукачів роботи, так і для роботодавців. Тепер компанії можуть безкоштовно розміщувати вакансії в різних сферах діяльності, а кандидати – подавати резюме і швидко знаходити відповідні пропозиції. Зручний інтерфейс дає змогу легко і швидко розмістити резюме і знайти підходящу роботу всього за кілька кліків.

Запуск цих рубрик – ще один крок у розвитку BAGO.UA як сучасної та багатофункціональної платформи. Завдяки простоті використання, інтуїтивному дизайну та відсутності обмежень на кількість розміщення поданих безкоштовних оголошень, дошка БАГО стає ще доступнішою для користувачів.

Які нові можливості з'явилися на сайті?

Розмістити оголошення про продаж автомобіля

Розмістити оголошення про пошук роботи

Розмістити вакансію про пошук співробітника

Розмістити резюме для пошуку роботи

Знайти роботу, серед доступних вакансій

Робота, яка була виконана командою БАГО у грудні

Також було зроблено важливі правки у формі подачі оголошення, спрощено та вдосконалено механізм подачі резюме, зроблено автопідбір рубрик, розроблено новий селектор для в рубриці Авто, що дає змогу додавати/фільтрувати моделі Автомобілів, не змінюючи рубрики. Тепер пошук транспорту або роботи стає простішим і ефективнішим, а розмістити оголошення про авто і розмістити вакансію можна абсолютно безкоштовно.

Скористайтеся новими рубриками: "Робота", "Авто" вже сьогодні і переконайтеся в зручності дошки оголошень БАГО прямо зараз!

Розміщуйте вакансію, розміщуйте резюме, продавайте автомобілі з BAGO.UA – швидко, просто і безкоштовно!

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