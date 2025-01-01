Доска бесплатных объявлений BAGO.UA добавляет рубрики "Авто" и "Работа"

В январе 2025 на бесплатной доске объявлений BAGO.UA появились сразу две новые рубрики — "Авто" и "Работа", что открывает ещё больше возможностей для пользователей платформы, для того чтобы разместить вакансию или подать объявление о продаже авто. Благодаря этому обновлению доска объявлений БАГО становится ещё удобнее для всех, кто хочет продать или приобрести транспортные средства, а также найти работу или квалифицированных сотрудников.

Рубрика "Авто" — это обширная категория объявлений, где пользователи могут размещать объявления и предложения по продаже и покупке легковых автомобилей, грузового транспорта, спецтехники, мотоциклов, автобусов, водного транспорта, прицепов и даже автодомов. Рубрика разработана таким образом, чтобы пользователи могли легко находить нужную подкатегорию и быстро находить потенциальных покупателей или продавцов.

Рубрика "Работа" открывает новые возможности как для соискателей, так и для работодателей. Теперь компании могут бесплатно размещать вакансии в различных сферах деятельности, а кандидаты — подавать резюме и быстро находить подходящие предложения. Удобный интерфейс позволяет легко и быстро разместить резюме и найти подходящую работу всего за несколько кликов.

Запуск этих рубрик — ещё один шаг в развитии BAGO.UA как современной и многофункциональной платформы. Благодаря простоте использования, интуитивному дизайну и отсутствию ограничений на количество размещения бесплатных объявлений, доска БАГО становится ещё доступнее для пользователей.

Какие новые возможности появились на сайте?

Разместить объявление о продаже автомобиля. Разместить объявление о поиске работы. Разместить вакансию о поиске сотрудника. Разместить резюме для поиска работы Найти работу, среди доступных вакансий

Работа, которая была сделанная командой БАГО в декабре

Также были сделаны важные правки в форме подачи объявления, упрощен и усовершенствован механизм подачи вакансии и резюме, сделан автоподбор рубрик, разработан новый селектор для в рубрике Авто, который позволяет добавлять/фильтровать модели Автомобилей не меняя рубрики. Теперь поиск транспорта или работы становится проще и эффективнее, а разместить объявление про авто и разместить вакансию можно абсолютно бесплатно.

Воспользуйтесь новыми рубриками: "HR / Работа" и "Авто" уже сегодня и убедитесь в удобстве доски объявлений БАГО прямо сейчас!

Размещайте вакансию, размещайте резюме, продавайте автомобили с BAGO.UA — быстро, просто и бесплатно!

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