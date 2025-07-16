ДП "Ліси України" готове підтримати деревообробників, чиї виробництва постраждали внаслідок атак

Зокрема, може розглядатися відтермінування оплати продукції за чинними контрактами. Це дозволить підприємствам зосередити ресурси на відновленні роботи

Удари саме по деревообробним підприємствам стають системними. Ворог намагається знищити наш експортний потенціал. Нещодавно мішенню нічної атаки став один із відомих українських виробників на Сумщині. Ще раніше дрони серйозно пошкодили виробництво на Чернігівщині.

Про це йдеться на сторінці очільника ДП "Ліси України" Юрія Болоховця на Фейсбук.

Вночі росіяни вдарили по польському заводу Barlinek у Вінниці, про що повідомив очільник МЗС країни Радослав Сікорський.

"Barlinek давній та надійний партнер ДП "Ліси України", один з лідерів у своєму сегменті. Ми готові запропонувати інструменти підтримки постраждалих виробників – як українських, так і європейських.

Зокрема, може розглядатися відтермінування оплати продукції за чинними контрактами. Це дозволить підприємствам зосередити ресурси на відновленні роботи. Розглядаємо інші інструменти підтримки. Сила нашої країни у єдності. Ворогу нас не розділити і не здолати", – наголосив Юрій Болоховець.