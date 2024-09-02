ДВРЗ Design Days: Як пройшли Дні сучасного українського дизайну

З 22 по 25 серпня в Києві відбувся другий сезон ДВРЗ Design Days, головної дизайн-платформи столиці.

Програма включала дві виставкові локації, два освітні лекторії та шість кураторських секцій, присвячених функціональному мистецтву, промисловому дизайну, кінетичній та міській скульптурі, українським декоративним матеріалам, дизайну для реального часу та сучасній кераміці.

"Це справжній квантовий стрибок у розвитку. Цьогоріч виставкова площа збільшилась зі 140 до близько 1000 квадратних метрів. Це дозволило нам масштабніше представити різні види дизайну. Цьогоріч подію відвідало понад 3500 людей", — розповів співзасновник ДВРЗ Design Days Роман Михайлов.

Фото: Лекторій BUDZIRKA Лариса Цибіна та Роман Михайлов

Зародившись у промисловому районі Києва у 2023 році, цього літа подія переросла у масштабну платформу, яка привернула увагу не лише української, а й міжнародної дизайн-спільноти.

Так, виступ британської критикині дизайну Еліс Роусторн на конференції про інклюзивні простори, що була організована спільно з інституційним партнером АГРОМАТ, викликав неабияке захоплення слухачів. Еліс наголосила, що дизайн допомагає втілювати в життя соціально важливі проєкти — як будівництво тимчасового житла для біженців, озеленення територій під час посухи тощо.

Фото: Еліс Роусторн

Значну увагу відвідувачів і представників ЗМІ привернула виставка функціонального мистецтва, яку курував відомий бельгійський галерист Жан Франсуа Деклерк у співпраці з архітекторкою Анаіт Данієлян. Експозиція відбулась в галереї PANOPTIKUM на ДВРЗ, на території інституційного партнера заходу Kassone. У сценографії куратори поєднали місцеву креативність з міжнародними підходами, підкресливши зростаючий вплив України на європейську спільноту.

"Для мене це велика честь — приїхати в Україну і підтримати дизайнерів України так, як я можу це зробити. Незважаючи на обставини, в яких опинились митці, вони продовжують створювати свої вироби. Для мене це вже перемога українців", —поділився Жан Франсуа.

Фото: Бібліотека матеріалів

Важливим досягненням стало відкриття першої в Україні бібліотеки українських матеріалів на території ще одного інституційного партнера події, простору BUDZIRKA. Колекція зразків, що використовуються в будівництві та дизайні, наразі налічує 50 експонатів, та в майбутньому бібліотека буде постійно розширюватись. Її мета — популяризувати використання локальних ресурсів замість іноземних та надихати митців на нові проєкти. Архітекторкою бібліотеки стала Ольга Новікова-Мартін з бюро Martin Architects.

Також на цій локації відбувся лекторій "Новий український домашній ландшафт", де були окреслені загальні тенденції розвитку українського промислового дизайну і декору, а також підведені підсумки другого сезону ДВРЗ Design Days.

Виставка промислового дизайну в просторі "КультМотив" від кураторки Катерини Соколової стала справжнім відкриттям для відвідувачів, адже раніше практично не було платформ, де можна ознайомитись з неординарними меблевими виробами українських дизайнерів.

Там же відбулась експозиція "Дизайн для реального часу 3.0", що символізує стійкість та незламний дух українців перед обличчям війни.

"Дизайнери переосмислюють свою роль у відповідь на сучасні виклики, перетворюючи творчість на інструмент виживання і надії. Наприклад, серед експонатів були легкі ноші, створені з вітрил гоночних яхт. Вони символізують готовність українців жертвувати цінними і комфортними речами заради наближення перемоги", — розповідає ідеологиня ДВРЗ Design Days та кураторка виставки Лариса Цибіна.

Цьогоріч на ДВРЗ Design Days свої роботи презентували 42 українських виробники у сфері дизайну. Темою другого сезону була "Нині/Now", яка окреслює характер українського дизайну сьогодення як відповідь на запити локальної спільноти у кризові часи.

Партнерами події стали компанії Моршинська, WineTime, бутік-готель "Воздвиженський" та концепт-стор ZAVOD.

ДВРЗ Design Days продовжують зміцнювати позиції України як важливого гравця на світовій дизайнерській арені, сприяючи розвитку зв'язків між дизайнерами, виробниками, інвесторами та освітніми установами.

Фото: Павло Ботанов, Олександр Цибін, Андрій Авдєєнко.