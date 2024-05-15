Eldorado.ua виконали зобов'язання в рамках проєкту "Цеглинка для родинки"

20 квітня 2024 року родина отримала ключі від нового 5-модульного будинку, що розташований у їх рідному селищі Бузова, Київська область.

Омніканальний ритейлер техніки та електроніки Eldorado.ua звітує про передачу другого будинку сім’ї, яка втратила житло та про виконання всіх зобов’язань в рамках благодійного проєкту "Цеглинка для родинки".

28 березня 2022 року внаслідок російської агресії родина Раку втратила власне житло.

Два роки, мама з двома дітьми була змушена шукати притулок, доки глава сімейства захищає нашу країну у лавах ЗСУ.

20 квітня 2024 року родина отримала ключі від нового 5-модульного будинку, що розташований у їх рідному селищі Бузова, Київська область.

Будинок складається з двох спалень, вітальні, кухні та санвузла, облаштований усіма необхідними меблями та побутовою технікою.

"Головна мета компанії Eldorado.ua — турбота про українські сім’ї. Тому ми як відповідальний бізнес, не могли не зауважити, що нашої допомоги потребують родини, які на звільнених територіях залишилися без житла. Так був організований проєкт "Цеглинка для родинки". — Говорить Віра Вітинська, Генеральний Директор компанії Eldorado.ua. — Я дуже ціную довіру наших клієнтів та вдячна їм за бажання допомагати тим, хто цього потребує".

Проєкт став можливим завдяки благодійній ініціативі Eldorado.ua "Цеглинка для родинки", в рамках якої кожен покупець міг задонатити символічні 23 гривні на житло для українських сімей, які його втратили.

Усі зібрані кошти були витрачені на виробництво та обладнання двох модульних будинків, які були успішно передані своїм новим господарям.

Eldorado.ua — зручний омніканальний постачальник техніки та електроніки в Україні.

Компанія працює з 1999 року. За цей час близько 3 млн українців стали постійними покупцями техніки та електроніки в eldorado.ua.

Від лютого 2022 компанія надала допомогу для ЗСУ та ТрО на загальну суму більше ніж 10 млн грн.