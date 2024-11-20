Енергонезалежне житло: як залишатися з комфортом під час блекаутів

Енергонезалежні житлові комплекси забезпечують стабільність і комфорт навіть під час відключень електроенергії завдяки резервним системам.

Часті блекаути та аварійні відключення електроенергії стали викликом для сучасного життя. У цих умовах енергонезалежність житла стає новим стандартом комфорту. Royal House презентує унікальні житлові комплекси ЖК Park Royal у Бучі та ЖК Oxford у селищі Чайки, які пропонують актуальне та сучасне рішення для забезпечення безперебійної життєдіяльності навіть під час тривалих відключень світла.

Енергонезалежність як стандарт нового покоління

Житлові комплекси ЖК Park Royal та ЖК Oxford створені з урахуванням сучасних потреб українців. Завдяки резервним системам живлення, які встановлюються ще на етапі будівництва, мешканці можуть розраховувати на роботу всіх базово необхідних систем життєзабезпечення.

"Заживити повністю багатоповерховий будинок складно, але можливо забезпечити роботу всіх базово життєво необхідних систем. Це нове рішення для ринку, яке має стати базовим для всіх сучасних новобудов" — зазначають у пресслужбі Royal House.

Які системи працюватимуть навіть під час блекаутів

Резервне живлення у ЖК Park Royal та ЖК Oxford забезпечує стабільну роботу таких важливих систем:

Ліфти у кожній секції будинку для безпечного доступу до квартир у випадках аварійних ситуацій;

у кожній секції будинку для безпечного доступу до квартир у випадках аварійних ситуацій; Насосні станції, які гарантують безперебійне водопостачання.

У ЖК Park Royal додатково будуть працювати:

Індивідуальні теплові пункти для гарячої води.

для гарячої води. Дахова котельня, що забезпечує опалення.

Безпека

Енергонезалежність — це не лише комфорт, а й гарантія безпеки. Завдяки стабільній роботі ліфтів, насосних станцій і систем опалення навіть у складних умовах мешканці можуть підтримувати нормальні умови життя навіть у найскладніших ситуаціях.

В ЖК Park Royal та ЖК Oxford буде облаштоване і сучасне бомбосховище, яке відповідає державним нормам та створює безпечні, комфортні умови для перебування під час повітряних тривог.

Переваги для мешканців

Інноваційні рішення забезпечують комфорт і безпеку проживання в обох житлових комплексах. Мешканці можуть не хвилюватися про тепло, воду чи роботу ліфтів навіть у разі масштабних аварій на енергомережах. Комплекси адаптовані для всіх категорій мешканців, зокрема для родин із дітьми та маломобільних людей.

Про забудовника

Royal House працює на ринку житлової нерухомості з 2004 року. В будівництві використовуються сучасні енергоефективні стінові модулі ТМ Royal House, які виготовляються на власному підприємстві у Київській області потужністю 140 000 м2 житла на рік.