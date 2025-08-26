Форвардні контракти: як деревна галузь України отримала інструмент європейського рівня

Український ринок деревини перейшов на новий рівень розвитку. Наприкінці 2024 року на платформі Української універсальної біржі було успішно впроваджено довгострокові (шестимісячні) форвардні контракти, які забезпечують стабільність постачання, прогнозованість цін та прозорі правила взаємодії. Про це розповів Сергій Гладкий, директор УУБ.

За його словами, раніше сектор функціонував за моделлю спотових торгів з терміном виконання до трьох місяців. Тепер завдяки форвардам бізнес отримав можливість планувати виробництво на пів року вперед, а лісгоспи – відповідально формувати графіки заготівлі.

Результати впровадження підтверджують успішність моделі. На перших торгах у листопаді 2024 року було реалізовано 351 тис. куб. м деревини на суму 932 млн грн із середнім зростанням ціни на 35%. Угоди уклали 39 компаній з 11 областей, а рівень виконання контрактів до липня 2025 року склав 97,2%. Це свідчить про готовність бізнесу працювати за довгостроковими і прозорими правилами.

Динаміка другого півріччя 2025 року виявилася ще більш вражаючою. У травні відбулися торги, де обсяг реалізованої деревини зріс у 4,13 раза і склав 1,096 млн куб. м. Кількість укладених угод сягнула 400, а кількість унікальних учасників зросла більш ніж утричі – до понад 275 компаній. Географія постачань розширилася: до вже задіяних 11 областей додалися ще 5 – Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Тернопільська та Харківська. Уже є три достроково виконані контракти на друге півріччя, що демонструє високу відповідальність сторін.

Представники галузі сподіваються, що наступним кроком стане запровадження річних форвардних контрактів. Наразі учасники ринку, біржа та профільні асоціації вже працюють над проведенням перших торгів наприкінці 2025 року з постачанням протягом усього 2026-го. Паралельно триває робота над законодавчим закріпленням механізму: закон "Про ринок деревини" має офіційно визнати форвард окремою формою реалізації. Це створить чіткі правові гарантії для всіх учасників і стане додатковим стимулом для інвестицій.

"Форвардні контракти довели свою ефективність: вони стали індикатором зрілості ринку, зразком європейського підходу до довгострокового планування та запорукою стабільності навіть в умовах війни. Хто обирає форвард – обирає прогнозованість, довіру і стабільність майбутнього", – зазначає Сергій Гладкий.