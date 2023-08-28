Головна зустріч рітейлу країни RAU Expo – 2023: повна програма та спікери

5-6 вересня в Києві відбудеться довгоочікувана подія – найбільша в Україні виставка для представників рітейлу та комерційної нерухомості країни RAU EXPO – 2023.

Головна тема заходу – адаптація та курс на розвиток. Серед спікерів ділової програми – представники від держави та бізнесу, серед яких Епіцентр К, Fozzy Group, Dragon Capital Property Management, Budhouse Group, БФК Gulliver, Фокстрот, Comfy, Територія мінімальних цін, мережа аптек Подорожник та ін. Вони розкажуть про адаптацію торговельного бізнесу до воєнних реалій та розвитку галузі торгівлі, яка, попри війну та постійні втрати, продовжує роботу та відновлення.

Ці компанії не тільки вистояли та адаптувались до найскладніших умов, але й продовжують розвиватися та підтримувати країну гуманітарною та військовою допомогою, податковими надходженнями та робочими місцями. На заході буде обговорюватись відновлення рітейлу та післявоєнні перспективи, партнерство між галуззю торгівлі та державою, важливість соціальної відповідальності бізнесу та багато іншого.

Теми сесій RAU Expo – 2023 формувались згідно актуальних запитів сфери роздрібної торгівлі та девелопменту:

Адаптація ринку торгівлі та комерційної нерухомості та майбутні перспективи.

Партнерство між галуззю торгівлі та державою задля економічного відновлення.

Розширення кордонів та особливості роботи на нових ринках.

Інноваційні рішення та технології для бізнесу.

Ринок праці. Як пережити високий сезон в умовах дефіциту персоналу.

Стратегія лідера в умовах воєнного стану.

Франчайзинг як каталізатор відновлення економіки та популяризації українських брендів в світі.

Сміливі комунікації та соціальна відповідальність бізнесу.

Збільшення продажів. Ефективні інструменти.

Серед спікерів:

Дмитро Наталуха, Народний депутат України IX скликання, голова Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України; Дмитро Танько, в.о. директора з роздрібної торгівлі Епіцентр К; Дмитро Циганков, когнітивний директор Fozzy Group; Сергій Притула, засновник БФ Сергія Притули, волонтер, громадський діяч; Ельвіра Гасанова, засновниця та дизайнер бренду GASANOVA; Наталя Антоненко, СЕО Port City Group; Олексій Гулий, власник Техно Їжак; Катерина Жураківська, директор з маркетингу БФК Gulliver; Наталія Кравець, комерційний директор Dragon Capital Property Management; Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group.





Організатор події – Асоціація рітейлерів України.





Повна програма – https://expo.rau.ua/

Експо-зону виставки представлять близько 60 компаній, серед яких — Dragon Capital, Budhouse Group, Bizerba, Synergy Construction, Diodika, Fondy, Cleaning Pro Group, Textilbox, Fly Kids, Viatec, CHM Software, Світлотек, Promodo та інші.





Купити квиток:

https://expo.rau.ua/





Контактна особа з питань реєстрації:

Наталія Підвишенна / +38 050 313 74 53 / [email protected]





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Анна Купрієнко / +38 063 566 75 93 (viber, telegram) / [email protected]

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