Група інжинирінгу та наладки стала переможцем Ukrainian Business Award 2023

Фото: Пироженко Андрій та Павлюченко Олексій

Група інжинирінгу та наладки під керівництвом ФОП Павлюченка Олексія стала переможцем Ukrainian Business Award 2023 за діяльність у сфері інжинірингу на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України.

Фото: Фадеєв Олександр Фото: Чорний Вадим

Перемога в одній з найпрестижніших номінацій бізнес-спільноти стала можливим завдяки високому професіоналізму та відданості справі. Спеціалісти групи – кваліфіковані інженери з багаторічним досвідом роботи над проектами в металургійній, гірничодобувної, хімічної промисловості та на теплових електростанціях.

Ми вже понад десять років успішно та якісно надаємо доволі широкий спектр послуг, серед яких слід виділити:

- проведення шеф-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на установках очистки газу будь-якого типу та технічної складності;

- розробка та оптимізація автоматичних систем управління технологічними процесами;

- обстеження діючих газоочисних установок з метою розробки рекомендацій та заходів, направлених на підвищення рівня та надійності їх експлуатації;

- розробка основних проектних рішень з реконструкції або модернізації устаткування;

- визначення та аналіз характеристик викидів в атмосферу інструментальними та розрахунковими методами;

- розробка технологічної документації (паспорта, режимні карти та інструкції з експлуатації устаткування).

За необхідністю фахівці групи займаються технічним та юридичним супроводженням наших замовників, що стало можливим завдяки плідній співпраці з Чорним Геннадієм Олексійовичем – досвідченим адвокатом з багаторічним стажем, кандидатом юридичних наук, доцентом НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Результат нашої роботи – досягнення сучасних європейських екологічних показників та гарантія надійної роботи обладнання.

Серед наших основних замовників – великі будівельні та проектні компанії, серед яких ТОВ "БК "Ольвія", ТОВ "Нікопрогресбуд", ТОВ "М Технологія", ТОВ "НТЦ "Екотрейд".

Наша команда має ряд конкурентних переваг:

- науковий підхід – фахівці групи інжинирінгу і наладки є авторами низки патентів на винаходи та корисні моделі, авторських свідоцтв, методик, науково-технічних публікацій. Цей підхід має не тільки теоретичне, а й практичне значення, що доведено впровадженням інновацій у діючому виробництві;

- якість виконуємих робіт – всі контракти реалізуються в повному обсязі та в найкоротші терміни без додаткових витрат з боку замовників;

- економічність – вартість наших послуг в середньому на 25% нижче, ніж у основних конкурентів;

- клієнтоорієнтовність – супроводження проекту починається ще до узгодження та підписання контрактів, включаючи допомогу у складанні техніко-комерційних пропозицій, а по завершенню комплексу робіт замовнику на некомерційній основі надаються технічні консультації щодо експлуатації об’єкту.

Запрошуємо до співпраці всі зацікавлені організації та підприємства, гарантуємо високу якість робіт, дотримання найкоротших термінів реалізації, найкращу вартість на ринку України та гнучкі умови розрахунків за надані послуги. Зацікавленим у наших послугах буде надана більш детальна інформація щодо нашої діяльності.

Наші контакти: тел., Telegram, Viber, WhatsApp: +38(068)-061-89-63; e-mail: [email protected]