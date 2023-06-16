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16.06.2023, 15:13

Группа инжиниринга и наладки стала победителем Ukrainian Business Award 2023

Цей матеріал також доступний українською
Группа инжиниринга и наладки стала победителем Ukrainian Business Award 2023 - Фото
Фото: Пироженко Андрей и Павлюченко Алексей

Группа инжиниринга и наладки под руководством ФЛП Павлюченко Алексея стала победителем Ukrainian Business Award 2023

Группа инжиниринга и наладки под руководством ФЛП Павлюченко Алексея стала победителем Ukrainian Business Award 2023 за деятельность в сфере инжиниринга на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины.

Фото: Фадеев Александр                                       Фото: Чёрный Вадим

Победа в одной из самых престижных номинаций бизнес-сообщества стала возможной благодаря высокому профессионализму и преданности делу. Специалисты группы – квалифицированные инженеры с многолетним опытом работы над проектами в металлургической, горнодобывающей, химической промышленности и на тепловых электростанциях.

Мы уже более десяти лет успешно и качественно предоставляем довольно широкий спектр услуг, среди которых следует выделить:

- проведение шеф-монтажных и пусконаладочных работ на установках очистки газа любого типа и технической сложности;

- разработка и оптимизация автоматических систем управления технологическими процессами;

- обследование действующих газоочистных установок с целью разработки рекомендаций и мероприятий, направленных на повышение уровня и надежности их эксплуатации;

- разработка основных проектных решений по реконструкции или модернизации оборудования;

- определение и анализ характеристик выбросов в атмосферу инструментальными и расчетными методами;

- разработка технологической документации (паспорта, режимные карты и инструкции по эксплуатации оборудования).

При необходимости специалисты группы занимаются техническим и юридическим сопровождением наших заказчиков, что стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству с Черным Геннадием Алексеевичем – опытным адвокатом с многолетним стажем, кандидатом юридических наук, доцентом НЮУ им. Ярослава Мудрого.

Результат нашей работы – достижение современных европейских экологических показателей и гарантия надежной работы оборудования.

Среди наших основных заказчиков – крупные строительные и проектные компании, среди которых ООО "СК "Ольвия", ООО "Никопрогресстрой", ООО "М Технология", ООО "НТЦ "Экотрейд".

Наша команда имеет ряд конкурентных преимуществ:

- научный подход – специалисты группы инжиниринга и наладки являются авторами ряда патентов на изобретения и полезные модели, авторских свидетельств, методик, научно-технических публикаций. Этот подход имеет не только теоретическое, но и практическое значение, что доказано внедрением инноваций на действующем производстве;

- качество выполняемых работ – все контракты реализуются в полном объеме и в кратчайшие сроки без дополнительных затрат со стороны заказчика;

- экономичность – стоимость наших услуг в среднем на 25% ниже, чем у основных конкурентов;

- клиентоориентированность – сопровождение проекта начинается еще до согласования и подписания контрактов, включая помощь в составлении технико-коммерческих предложений, а по завершению комплекса работ заказчику на некоммерческой основе предоставляются технические консультации по эксплуатации объекта.

Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные организации и предприятия, гарантируем высокое качество работ, соблюдение кратчайших сроков реализации, наилучшую стоимость на рынке Украины и гибкие условия расчетов за оказанные услуги. Заинтересованным в наших услугах будет предоставлена более детальная информация о нашей деятельности.

Наши контакты: тел., Telegram, Viber, WhatsApp: +38(068)-061-89-63; e-mail: [email protected]

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