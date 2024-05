Головна зернова конференція Grain Ukraine 2024 відбудеться вже за 3 тижні – 30-31 травня

Головна тема року — Grain in the Time of Chaos — включатиме не лише основну програму Grain Ukraine, а і спеціальну секцію "Ринок їжі". У переліку ключових питань конференції — пошук нових політичних, економічних та логістичних шляхів просування українського збіжжя у світі, перспективи відновлення сільськогосподарських площ в Україні, розвиток агропереробних галузей і зміна географії експорту ключових гравців світового та українського ринків.

Серед спікерів Grain Ukraine цього року:

Маріанна Вард (Marianne Ward) , Country Director World Food Program Ukraine

, Country Director World Food Program Ukraine Мартін Теплі (Martin Teply) , керівний директор HaBeMa Futtermittel GmbH & Co. KG

, керівний директор HaBeMa Futtermittel GmbH & Co. KG Петр Крогман (Petr Krogman), власник компанії Agromino, президент Українсько-Чеської Торгово-промислової палати

власник компанії Agromino, президент Українсько-Чеської Торгово-промислової палати Даніель Маркомін (Daniele Marcomin), консультант в Agribusiness di Covolato

консультант в Agribusiness di Covolato Віталій Коваль , голова Фонду держмайна України

, голова Фонду держмайна України Олександр Гайду , голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради

, голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Тарас Качка , заступник міністра економіки – торговий представник України

, заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України

перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України

заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Вадим Мірошніченко , керівник торгівельного відділу Cargill

, керівник торгівельного відділу Cargill Олена Ковальова, національна експертка з питань харчової індустрії UNIDO (Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку)

національна експертка з питань харчової індустрії UNIDO (Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку) Руслан Сахаутдінов, начальник Адміністрації морського порту Чорноморськ

начальник Адміністрації морського порту Чорноморськ Валерій Ткачов , заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця"

, заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Олександр Шатайло , співвласник та директор "Балк-Транс"

, співвласник та директор "Балк-Транс" Владислав Бєлах, заступник директора з економіки та фінансів "Українського Дунайського пароплавства"

заступник директора з економіки та фінансів "Українського Дунайського пароплавства" Тарас Голуб , член правління Європейсько-Української ради з питань співробітництва та розвитку (EUCCD)

, член правління Європейсько-Української ради з питань співробітництва та розвитку (EUCCD) Павло Пильтяй , директор MVC SERVICES UKRAINE

, директор MVC SERVICES UKRAINE Олександр Буюклі , виконавчий директор Першого українського сільськогосподарського кооперативу

, виконавчий директор Першого українського сільськогосподарського кооперативу Андрій Бут, директор департаменту зовнішньої торгівлі групи "Агротрейд"

директор департаменту зовнішньої торгівлі групи "Агротрейд" Арсен Дідур , виконавчий директор "Спілка молочних підприємств України"

, виконавчий директор "Спілка молочних підприємств України" Оксана Юрченко, президент "Асоціація Свинарі України"

президент "Асоціація Свинарі України" Яна Кавушевська , в.о. голови правління "Укрцукор"

, в.о. голови правління "Укрцукор" Сергій Гончаревич, засновник та керуючий партнер Capital Times

засновник та керуючий партнер Capital Times Сергій Цівкач, Managing Partner, Ukraine at Chicago Atlantic

Managing Partner, Ukraine at Chicago Atlantic Алла Бініашвілі, член правління OTP Bank

член правління OTP Bank Анна Лебединець, асоційована директорка, старший банкір департаменту агробізнесу EBRD

асоційована директорка, старший банкір департаменту агробізнесу EBRD Андрій Усенко , CEO інвесткомпанії з пасивних інвестицій в землю "Твоє коло"

, CEO інвесткомпанії з пасивних інвестицій в землю "Твоє коло" Андрій Демʼянович, CEO Feodal.ua

Цього року на події очікується більше 50 спікерів і понад 500 учасників — перших осіб зернового ринку, логістичного бізнесу, ринку їжі та фінансового сектору. У межах конференції Grain Ukraine 2024 діятиме виставкова зона, де будуть представлені логістичні компанії, постачальники обладнання для агровиробників та агропереробників, банки, юридичні та страхові компанії. На учасників також чекає спеціальна вечірня нетворкінгова програма, яка допоможе зміцнити ділові звʼязки.

Встигніть зареєструватися на Grain Ukraine 2024 на кращих умовах за посиланням: https://bit.ly/3QEtYtH

Організатор події — компанія IdeasFirst. Партнерами щорічної конференції виступають група терміналів TIS та інвестиційна компанія SD Capital. Контент-партнер конференції — Trend & Hedge Club.

Конференція GRAIN UKRAINE — міжнародна галузева платформа для діалогу найбільших представників агроринку, керівників агропродовольчих компаній, комерційних та інвестиційних банків, а також технологічних трендсетерів в агросфері, що існує з 2016 року. Тут обговорюють останні тренди аграрного ринку, а також розвиток стійких бізнес-моделей та впровадження технологічних агроінновацій.