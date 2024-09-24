Інноваційний спосіб для українців захистити та зберегти свої активи

Aufort пропонує українцям інвестувати в золото, захищене від внутрішніх ризиків війни та нестабільності, зберігаючи його в міжнародних сховищах.

На тлі економічної та політичної нестабільності, спричиненої війною та зростанням інфляції, багато українців шукають безпечні способи захистити свої фінансові активи. Золото залишається однією з найстабільніших і найнадійніших форм валюти, зберігаючи свою вартість під час економічних криз, воєн і інфляції. За останні п’ять років ціна золота зросла на 78%, що робить його надійним варіантом для захисту багатства.

Aufort, естонська фінтех-компанія, що отримала урядову підтримку, пропонує сучасне рішення для українців. Платформа золотої скарбниці Aufort дозволяє інвестувати в реальне золото, яке зберігається за межами України, у міжнародних сховищах в Австрії та ОАЕ. Це захищає активи від внутрішніх ризиків війни та економічної нестабільності й забезпечує гнучкість для транзакцій через кордони.

Унікальні переваги Aufort

Захист і безпека: Золото, придбане через Aufort, зберігається в міжнародних сховищах, керованих GVS Bullion Group в Австрії та ОАЕ, і записується в захищену блокчейн-базу даних. Це надає безпечне сховище для активів, убезпечених від ризиків всередині України.

Безмежні транзакції: Aufort дозволяє здійснювати необмежені транзакції з золотом як в Україні, так і через кордони, спрощуючи платежі, подарунки та міжнародні перекази.

Простота та доступність: Платформа Aufort дозволяє купувати золото за кілька кліків, використовуючи звичайну карткову оплату. Це так само просто, як онлайн-шопінг, і не потребує спеціальних знань.

Висока ліквідність: Золотий рахунок забезпечує ліквідність 24/7, дозволяючи конвертувати золото в готівку за кілька хвилин або обмінювати його на фізичне золото від одного грама.

Економічність: Aufort знижує витрати, пов'язані з карбуванням і транспортуванням, пропонуючи чисте золото за нижчою ціною.

Надійність: Платформа Aufort має визнання E-Commerce Europe, що гарантує безпечне та надійне управління активами.

Запрошення на IT Arena 2024

Aufort із задоволенням бере участь в IT Arena 2024 у Львові, яка проходитиме з 27 по 29 вересня. Запрошуємо відвідати наш стенд і дізнатися, як Aufort допоможе безпечно захистити й управляти вашими активами. Відвідувачам стенда буде надано безкоштовне золото для тестування нашої платформи та послуг. Це чудова можливість для українців дізнатися, як захистити своє багатство за межами України, скориставшись гнучкістю безмежних транзакцій із золотом.

Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.aufort.gold/uk або приєднуйтеся до нас на IT Arena 2024.