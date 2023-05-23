Як вибрати транспортну компанію для вантажоперевезень у Києві: критерії та рекомендації

Щоб не помилитися і точно знати, на що звертати увагу, компанія з вантажоперевезень moving-expert.kyiv.ua ділиться своїм багаторічним досвідом, щоб ви могли ознайомитися з критеріями вибору транспортної фірми.
Зробивши правильний вибір компанії вантажоперевезень, ви як мінімум забезпечуєте себе хорошим і спокійним переїздом. Надійна транспортна компанія матиме досвідчених водіїв, справний транспорт і муверів. Вони також матимуть гарний послужний список своєчасної доставки товарів і відмінного обслуговування клієнтів. Важливо провести дослідження та вибрати надійну компанію, щоб уникнути можливих затримок, пошкоджень чи втрат під час транспортування.
Уважно вивчіть ринок, як мінімум, пройдіться першою сторінкою пошуку в гуглі, зателефонуйте/напишіть або замовте зворотний дзвінок. Подивіться, наскільки швидко вам зателефонують і повідомлять вартість послуг.
Щоб отримати більш точну вартість, потрібно детально описати вантаж, а саме, розміри, вагу, як його буде упаковано, загалом описати завдання і як ви бачите процес.
Щоб мінімально оцінити якість послуг, можна прочитати відгуки про компанію, а також переглянути розділ портфоліо, де мають бути реальні фотографії з переїздів. Також можна дізнатися у колег, знайомих чи друзів, чиїми послугами вони користувалися раніше. Заздалегідь уточніть таку інформацію:
Переконайтеся, що компанія має усі необхідні документи, особливо якщо йдеться про оплату на ТОВ/ФОП, а також чи зможуть виписати вам чек на надання послуг.
Уточніть, чи надає фірма все, що вам потрібно. Чи можуть її співробітники розібрати меблі, зібрати та упаковувати особисті речі, демонтувати кондиціонер тощо. Якщо у вашому списку є щось таке, чого компанія не робить, не варто відразу відмовлятися від неї, адже багато фірм взагалі не мають вантажників. Перед дзвінком продумайте, які послуги вам точно будуть потрібні, а які, можливо, знадобляться в процесі переїзду, щоб не довелося шукати когось додатково після перевезення.
Також попросіть фотографії транспорту. По-перше, це допоможе зорієнтуватися у виборі автомобіля, особливо якщо ви не дуже добре орієнтуєтеся в цій темі. По-друге, можна буде скласти уявлення про зовнішній вигляд, чистоту та доглянутість машини. Також зверніть увагу на брендування авто, що свідчить про бренд фірми та про те, що компанія вже якийсь час працює.
Вибираючи перевізника вантажів, важливо звернути увагу на його автопарк з кількох причин:
Уважне вивчення автопарку транспортної компанії допоможе зробити усвідомлений вибір і визначити основний бюджет на вантажоперевезення.
Ціна не має бути занадто низькою, адже вона складається з багатьох чинників. Але й переплачувати не варто. Ви зможете зрозуміти середню вартість послуг, зателефонувавши у 3–4 компанії, де вам зроблять прорахунок. Яка інформація потрібна для прорахунку?
З’ясуйте, у яких містах працює фірма, чи є можливість перевезти вантаж по місту, що вас цікавить, або переїхати до міста з маленького населеного пункту. Якщо так, чи можна в такому разі винайняти вантажників і за яким тарифом.
Якщо ціна на окрему машину вам не підходить, запитайте, чи надає фірма послугу довантаження — це коли в автомобілі їде не тільки ваш вантаж, а й ще чийсь. Така послуга коштуватиме в 2–3 рази дешевше.
Розглянемо основні критерії, пов'язані з якістю обслуговування:
Пам'ятайте, що безпека вашого вантажу залежатиме від компетентності тих, хто його перевозитиме. Будь-яка солідна фірма-вантажоперевізник зобов'язана вас не просто проконсультувати, а й відповісти на будь-які ваші питання в межах своєї компетенції.
Важливо звертати увагу на всі деталі послуг, особливо це стосується якості обслуговування та грамотної консультації менеджера транспортної компанії.
Подумайте, які послуги вам знадобляться, наприклад:
Озвучте менеджеру всі свої побажання — вас проконсультують і допоможуть підібрати оптимальний варіант переїзду.
Порівняння різних транспортних компаній буде корисно для розуміння спектру послуг фірми і цін. У будь-якому випадку, як реально працює компанія, ви зможете оцінити тільки після того, як до вас приїдуть мувери. Але за спілкуванням із диспетчером ви хоча б мінімально зрозумієте, чи варто зв'язуватися з ними.
Вивчайте відгуки, комунікуйте з друзями і колегами з приводу надійних транспортних компаній. Також допомагає розділ портфоліо, де можна подивитися на реальні фотографії з переїздів.
Ефективна комунікація з клієнтом має важливе значення у вантажоперевезеннях, щоб забезпечити задоволення його потреб та очікувань. Хороша транспортна компанія повинна надавати чітку своєчасну інформацію про статус вантажу, будь-які затримки чи проблеми, які можуть виникнути, а також усю необхідну документацію. Це сприяє встановленню довіри та прозорості між клієнтом і транспортною компанією, а також гарантує швидке й ефективне розв’язання будь-яких проблем.
Заздалегідь має бути обговорено пункти договору, права та обов'язки сторін, гарантії на послуги та відповідальність за можливі проблеми. Це передусім стосується юридичних осіб і компаній, які замовляють переїзд або доставку.
Головне, перед вибором компанії з вантажоперевезень чітко визначити свої потреби і чого ви очікуєте від переїзду, скласти список усіх речей, що перевозяться, і визначити свій бюджет. Правильно окресливши завдання, ви отримаєте точну кінцеву суму переїзду чи звичайного транспортування. Критеріїв оцінки багато, і всі вони важливі, тому звертайте увагу на всі дрібниці. Звичайно ж, адекватно оцінити перевізника ви зможете тільки після того, як скористаєтеся його послугами, але ще до початку процесу можна зробити багато висновків. Вдалого вам переїзду!