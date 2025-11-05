Хід на прорив: як український бізнес вчиться стратегувати у невизначеності

photo_2025-11-03_13-02-56

29 жовтня у Києві відбувся STRATEGY FORUM’2025 – ключова подія про стратегічне мислення і довгу оптику в умовах невизначеності. Форум зібрав понад 350 власників, CEO та стратегічних лідерів, які шукали відповіді на запитання: як утримати фокус, коли середовище змінюється щодня, і як діяти стратегічно у коротких горизонтах.

Учасники форуму

Організатором події стала KA Group, що створює платформу для розвитку стратегічного та управлінського мислення українських компаній.

"Ми створюємо простір, де стратегія перестає бути теорією і стає інструментом, що допомагає бізнесу діяти: не чекати, не виживати, а вести. STRATEGY FORUM – це точка фокусування для лідерів, які формують майбутнє України", – зазначила у вітальному слові Альона Жупікова, засновниця KA Group.

Альона Жупікова

Титульним партнером форуму виступив Work.ua.

"Коли ти чуєш людей, які професійні у своїх ринках, ти мимоволі звіряєшся з ними і коригуєш власні кроки", – відзначив у привітанні Олексій Скороход, операційний директор Work.ua.

Скороход Олексій

Фокус на майбутнє та сценарне мислення

Михайло Приходько, партнер EY-Parthenon, окреслив ключові тренди NAVI-світу – нестабільного, прискореного, нелінійного та взаємопов’язаного. За його словами, бізнес, що орієнтується лише на ретроспективні дані, втрачає здатність бачити нову динаміку, тому компаніям варто будувати кілька паралельних сценаріїв і готувати організацію до швидких рішень.

Приходько Михайло

Продовжив тему Андрій Длігач, голова Advanter Group, який запропонував рамку трьох горизонтів стратегування для українського бізнесу: 2026 – "вистояти", 2027–2028 – "зростати", 2030+ – "робити прорив". Він підкреслив, що стратегія – це не "довгий план", а спосіб мислення, який поєднує намір власника, модель управління та культуру адаптивності.

Длігач Андрій

Батл "Виживання vs Зростання"

Окремим акцентом став Leader-to-Leader батл "Виживання vs Зростання" між Ігорем Ліскі (EFI Group) та Борисом Шестопаловим (HD Group).

"Той, хто прагне лише вижити, не виживає. Виживають ті, хто готові ризикувати заради зростання", – наголосив Ігор Ліскі.

"Інколи найсміливіша стратегія – це зберегти себе, команду і довіру клієнта. Без цього зростання не буде", – відповів Борис Шестопалов.

Ця дискусія задала тон усьому форуму: стратегія в умовах війни – це не вибір між обережністю і ризиком, а вміння поєднувати їх у часі.

Батл І. Ліскі + Б. Шестопалов

Коли стратегія тримає бізнес у штормі

У практичній частині Володимир Савчук, професор Royal Holloway University of London, показав, як у кризовому середовищі стратегування стає не "функцією", а опорною конструкцією бізнесу. Він представив концепцію стратегічної тріади: візія, модель, відповідальність, і наголосив:

"У час невизначеності головна компетенція лідера – це здатність тримати напруження між реальністю та наміром".

Савчук Володимир

Держава й AI: коли регулятор стає партнером

В інтерв’ю з Олександром Борняковим, заступником Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції, та Сонею Кошкіною (LB.ua) йшлося про роль штучного інтелекту у стратегічних трансформаціях.

"AI стає не тільки інструментом, а середовищем, у якому працює бізнес. Завдання держави зараз – відкривати ці можливості і робити їх масштабованими для компаній", – відзначив Олександр Борняков.

Йшлося про те, що Україна вже використовується як тестове поле для цифрових сервісів, і це дає бізнесу вікно можливостей – від доступу до даних до держзамовлень.

Борняков Олександр та Соня Кошкіна

Масштабування без хаосу

У панелі кейсів взяли участь керівники МХП, Guzema Fine Jewelry, ПриватБанк та Seven Hills / PGD. Вони говорили про те, як:

зберігати стратегічну єдність у швидкому масштабуванні;

поєднувати агресивне зростання і поступовий розвиток на різних ринках;

втримувати команду в момент, коли рішень більше, ніж ресурсу.

Модератор Роман Бондар (Korn Ferry Ukraine) акцентував: стратегія працює тоді, коли її видно в діях першої команди, а не лише в презентаціях.

Візійні системи й мислення сценаріями

У розмові "Стратегія як надія для країни" Денис Блощинський, Наталія Кривда, Ольга Духніч та Дмитро Козлов говорили про наративи, які зараз найбільше мобілізують команди, на тлі демографічних, безпекових та медійних викликів.

"Культура і стратегія – це не різні площини. Культура – це спосіб реалізації стратегії", – зазначила Наталія Кривда.

відкрита дискусія Стратегія як надія для країни

Оксана Щегельська (Strategic / kmbs) попередила про "пастку коротких циклів", у яку часто потрапляють українські компанії, коли живуть "від кварталу до кварталу". Вона показала модель шести координат візійного стратегування: сенс, патерни, асиметрії, архітектура, портфель, вплив – як спосіб будувати стратегію, яка формує майбутнє.

Щегельська Оксана

Андрій Крючков представив підхід до "стрес-тестування" вже наявних стратегій у турбулентному середовищі:

"Справжня стратегія витримує стрес-тест реальністю не тому, що передбачає все, а тому, що передбачає варіанти".

Крючков Андрій

Фінальна розмова лідерів

Форум завершився Fireside Chat "Ходи, що змінюють траєкторію: ризик чи формула прориву?", у якому взяли участь:

Катерина Загорій (Zagoriy Foundation / "Дарниця"),

Ігор Смілянський (АТ "Укрпошта"),

Катерина Лібман (OKTO Family Group),

Олександр Богуцький (Starlight Media),

модератор – Петро Чернишов (КАІ).

Говорили про ризик як обов’язковий елемент стратегії, про час публічності для виробничих компаній, про масштабування українських продуктів на глобальні ринки та про роль медіа в підтримці довіри.

"Ми не будемо успішними людьми, якщо не буде успішною наша країна", – підсумував Олександр Богуцький.

Фото дискусії

Голос учасників

Форум залишив не лише знання, а й відчуття професійної спільноти. "Це ком’юніті, завдяки якому завтра зранку я зберу команду й скажу: добре, тепер я чітко розумію, куди нам рухатись далі", – поділилася Наталія Степанюк, директорка департаменту Київського картонно-паперового комбінату.

Саме така енергія спільного стратегування стала головним результатом STRATEGY FORUM’2025.

Організатор – KA Group, яка продовжує розвивати платформу стратегічного діалогу для бізнесу, держави та суспільства.

Команда KA Group

10% прибутку від заходу традиційно спрямовано на підтримку Збройних сил України.

Подія відбувалася за підтримки: титульного партнера Work.ua, генеральних партнерів МХП, ПриватБанк та офіційного партнера Linkos Group.

Партнерська підтримка допомогла створити простір для змістовних дискусій, практичного стратегування та нових ідей для розвитку українського бізнесу.