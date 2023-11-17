Кращі внутрішньопідлогові конвектори з вентилятором

Нові дизайнерські та технічні рішення безповоротно змінили вигляд робочих просторів та зон відпочинку сучасної людини. Вони ж спричинили модернізацію та значне ускладнення конструкції опалювальних приладів. Форма та матеріали сучасних конвекторів нічим не нагадують громіздкі чавунні радіатори минулого століття. Найбільш витонченим та ефективним представником нового покоління є внутрішньопідлогові конвектори з вентилятором.

Ряд загальних рішень, таких як мінімальна висота теплообмінника, тангенціальний вентилятор, довжиною рівний довжині радіатора, система живлення та управління двигуном вентилятора з одного боку висувають підвищені вимоги до кваліфікації персоналу, що виконує монтаж, а з іншого – представляють широке поле варіантів компонування та розміщення даних теплових агрегатів.

Спільними перевагами таких конвекторів є:

кратний приріст теплопродуктивності (в окремих випадках сягає чотирьох разів);

можливість дистанційного керування як загальною температурою в кімнаті, так і подачею тепла в окремі зони.

Крім цього, є і відмінні риси систем різних виробників, на яких ми зупинимося докладніше, розглянувши топ-4 внутрішньопідлогових конвекторів з вентилятором.

Аналітична інформація надана фахівцем компанії Студія Тепла:

VERANO VKN 5 280.750.90

https://t-studio.in.ua/konvektory-otopleniya/vnutripolnye-konvektory/ vkn5.html

Основний упор у серії конвекторів VKN 5 зроблений на малошумності і високому загальному ККД конвектора. Алюмінієві пластини теплообмінника мають вигнутий профіль, що збільшує турбулентність потоку, що проходить і підвищує віддачу тепла. Застосування двотрубної системи з трубами підвищеної товщини дозволяє значно знизити швидкість руху рідини та зменшити гідравлічні шуми у системі.

На завершення польські інженери наділили цей конвектор вентилятором з особливою формою лопатей, що дозволило знизити шум від його роботи до порога чутності на швидкостях до 60% від максимуму потужності.

Konveka FH4-H 1000.220.85

Конструкція його дуже надійна. Короб із нержавіючої сталі гарантує ультимативну довговічність, а восьмітрубний теплообмінник – найвищі енергетичні показники при ширині короба всього 200 мм.

Застосовувані в комплекті програмовані регулятори температури простіші, ніж у VERANO, але не менш надійні. Єдиною особливістю ми назвали б трохи більший рівень шуму.

Cooltherm Ventherm 200.750.110

https://t-studio.in.ua/konvektory-otopleniya /vnutripolnye-konvektory/cooltherm-altherm.html

Інноваційний вітчизняний виробник внутрішньопідлогових радіаторів Cooltherm намагається йти в ногу з новітніми тенденціями. Борючись за споживача, він пропонує у своїх виробах шеститрубний теплообмінник у корпусі із сталі з гальванічним покриттям. Це рішення, за задумом інженерів, має забезпечити досить високу швидкість теплообміну в невеликому обсязі конвектора невеликої ширини. Збільшення опору повітря, що попутно виникає, долається тангентним вентилятором, аналогічним встановлюваним в європейських моделях.

Carrera 4SV 200.1000.110

https://t-studio.in.ua/konvektory-otopleniya /vnutripolnye-konvektory/carrera-4sv.html

Відмінними особливостями його конструкції стала зміна конструкції теплообмінника, він став уже, але глибше по висоті. Що дозволило зменшити ширину конвектора до 200 мм, без зменшення показників теплоодачі. Корпус виробу виконаний із сталі з порошковим покриттям та не терпить наявність вологи в приміщенні. Двотрубний радіатор має конструкцію подібну до такої у радіаторів Verano.

Торгова марка: Cooltherm Polvax Verano Carrera Країна виробник: Україна Україна Польща Україна Глибина, мм: 80 67 75 110 Довжина, мм: 750 1000 750 1000 Ширина, мм: 180 230 280 200 Тип конвекції: Примусова конвекція Примусова конвекція Примусова конвекція Примусова конвекція Тепловіддача, Вт: 1157 682 1214 1014 Робочий тиск, Бар: - 10 10 10 Гарантія: - 10 7 10 Матеріал: Сталь Сталь Сталь Сталь

Підсумки

Загалом, сучасні внутрішньопідлогові конвектори – це високоефективні теплотехнічні пристрої, які цілком відповідають вимогам сучасного житла і легко інтегруються в системи "розумного будинку".