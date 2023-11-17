Лучшие внутрипольные конвекторы с вентилятором

Новые дизайнерские и технические решения безвозвратно изменили облик рабочих пространств и зон отдыха современного человека. Они же повлекли за собой модернизацию и значительное усложнение конструкции отопительных приборов. Форма и материалы современных конвекторов ничем не напоминают громоздкие чугунные радиаторы прошлого века. Наиболее изящным и эффективным представителем нового поколения являются внутрипольные конвекторы с вентилятором.

Ряд общих решений, таких как минимальная высота теплообменника, тангенциальный вентилятор, длиной равный длине радиатора, система питания и управления мотором вентилятора с одной стороны выдвигают повышенные требования к квалификации персонала, выполняющего монтаж, а с другой – представляют широкое поле вариантов компоновки и размещения данных тепловых агрегатов.

Общими преимуществами таких конвекторов являются:

кратный прирост теплопроизводительности (в отдельных случаях доходит до четырех раз);

возможность дистанционного управления как общей температурой в комнате, так и подачей тепла в отдельные зоны.

Кроме этого, имеются и отличительные особенности систем разных производителей, на которых мы остановимся подробнее, рассмотрев топ-4 внутрипольных конвекторов с вентилятором.

Аналитическая информация предоставлена специалистом компании Студия Тепла:

VERANO VKN 5 280.750.90

https://t-studio.in.ua/uk/konvektory-otopleniya/vnutripolnye-konvektory/vkn5.html

Основной упор в серии конвекторов VKN 5 сделан на малошумности и высоком общем КПД конвектора. Алюминиевые пластины теплообменника имеют изогнутый профиль, что увеличивает турбулентность проходящего потока и повышает отдачу тепла. Применение двухтрубной системы с трубами повышенной толщины позволяет значительно снизить скорость движения жидкости и уменьшить гидравлические шумы в системе.

В завершение польские инженеры наделили этот конвектор вентилятором с особой формой лопастей, что позволило снизить шум от его работы до порога слышимости на скоростях до 60% от максимума мощности.

Konveka FH4-H 1000.220.85

Конструкция его очень надёжна. Короб из нержавеющей стали гарантирует ультимативную долговечность, а восьмитрубный теплообменник – высочайшие энергетические показатели при ширине короба всего 200 мм.

Применяемые в комплекте программируемые регуляторы температуры более просты, чем у VERANO, но не менее надежны. Единственной особенностью мы бы назвали чуть больший уровень шума.

Cooltherm Ventherm 200.750.110

https://t-studio.in.ua/uk/konvektory-otopleniya/vnutripolnye-konvektory/cooltherm-altherm.html

Инновационный отечественный производитель внутрипольных радиаторов Cooltherm старается идти в ногу с новейшими тенденциями. Борясь за потребителя, он предлагает в своих изделиях шеститрубный теплообменник в корпусе из стали с гальваническим покрытием. Данное решение, по замыслу инженеров, должно обеспечить довольно высокую скорость теплообмена в небольшом объёме конвектора небольшой ширины. Попутно возникающее увеличение сопротивления воздуха преодолевается тангентным вентилятором, аналогичным устанавливаемым в европейских моделях.

Carrera 4SV 200.1000.110

https://t-studio.in.ua/uk/konvektory-otopleniya/vnutripolnye-konvektory/carrera-4sv.html

Отличительными особенностями его конструкции стало изменение конструкции теплообменника, он стал уже, но глубже по высоте. Что позволило уменьшить ширину самого конвектора до 200 мм, без уменьшения показателей теплоодачи. Корпус изделия выполнен из стали с порошковым покрытием и не терпит наличие влаги в помещении. Двухтрубный радиатор имеет конструкцию сходную с таковой у радиаторов Verano.

Торговая марка: Cooltherm Polvax Verano Carrera Страна производитель: Украина Украина Польша Украина Глубина, мм: 80 67 75 110 Длина, мм: 750 1000 750 1000 Ширина, мм: 180 230 280 200 Тип конвекции: Принудительная конвекция Принудительная конвекция Принудительная конвекция Принудительная конвекция Теплоотдача, Вт: 1157 682 1214 1014 Рабочее давление, Бар: - 10 10 10 Гарантия: - 10 7 10 Материал: Сталь Сталь Сталь Сталь

Итоги

В целом, современные внутрипольные конвекторы – это высокоэфективные теплотехнические устройства, которые вполне отвечают требованиям современного жилища и легко интегрируются в системы "умного дома".