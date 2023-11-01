Кредит під заставу нерухомості від компанії "Абсолютний закон"

Кредит під заставу нерухомості – це фінансовий продукт, який надається позичальнику банком або іншою фінансовою організацією, водночас як заставу використовують нерухомість, як-от будинок, квартиру, земельну ділянку або комерційне приміщення.
Цей вид кредиту надає можливість позичальнику отримати кошти в обмін на зобов'язання повернути їх відповідно до умов кредитного договору та під заставу своєї нерухомості.
Однак важливо пам'ятати, що кредит під заставу нерухомості пов'язаний з ризиком втрати вашої нерухомості в разі невиплати кредиту.
Тому перед ухваленням рішення про такий кредит, необхідно ретельно оцінити свої фінансові можливості та цілі, і звернутися до кваліфікованих фінансових установ.
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