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01.11.2023, 10:54

Кредит під заставу нерухомості від компанії "Абсолютний закон"

Этот материал также доступен на русском
Кредит під заставу нерухомості від компанії "Абсолютний закон" - Фото

Серед численних банків і кредитних установ Києва "Абсолютний закон" виділяється своїм професійним підходом до кредитування під заставу нерухомості

Що таке кредит під заставу нерухомості

Кредит під заставу нерухомості – це фінансовий продукт, який надається позичальнику банком або іншою фінансовою організацією, водночас як заставу використовують нерухомість, як-от будинок, квартиру, земельну ділянку або комерційне приміщення. 

Цей вид кредиту надає можливість позичальнику отримати кошти в обмін на зобов'язання повернути їх відповідно до умов кредитного договору та під заставу своєї нерухомості.

Однак важливо пам'ятати, що кредит під заставу нерухомості пов'язаний з ризиком втрати вашої нерухомості в разі невиплати кредиту. 

Тому перед ухваленням рішення про такий кредит, необхідно ретельно оцінити свої фінансові можливості та цілі, і звернутися до кваліфікованих фінансових установ.

Переваги кредитів під заставу нерухомості з "Абсолютним законом"

Кредитування з "Абсолютним законом" відрізняється:

  1. Нижчі відсоткові ставки: Застава нерухомості дає змогу компанії знизити ризики, що зі свого боку призводить до нижчих відсоткових ставок для позичальників.
  2. Великі суми кредиту: Можливість оцінки заставної нерухомості в "Абсолютному законі" забезпечує клієнтам доступ до великих кредитних лімітів для реалізації великих проєктів.
  3. Гнучкі умови кредитування: "Абсолютний закон" демонструє гнучкість у відносинах з клієнтами, пропонуючи вигідні умови та швидке оформлення кредитів.
  4. Прозорість і чесність: Компанія забезпечує повну відкритість усіх умов кредитування, що допомагає позичальникам краще розуміти умови угоди та приймати обґрунтовані фінансові рішення.

Кредити під заставу нерухомості від "Абсолютний закон" пропонують безліч переваг порівняно з іншими кредитними продуктами. Звернувшись в "Абсолютний закон", ви отримаєте професійне обслуговування і найкращі умови кредитування.

Звертайтеся в "Абсолютний закон" за адресою: вул. Велика Васильківська, 84, Офіс 8, Київ 02000. 

Телефони для зв'язку: (068) 777-74-37, (099) 641-14-92. 

Станьте на крок ближче до реалізації своїх фінансових цілей уже сьогодні! 

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Теги: кредит, Абсолютний закон
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