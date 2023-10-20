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20.10.2023, 11:40

Куди інвестувати у Полтаві: відбувся спільний захід Прозорро.Продажі та Асоціації міст України

Куди інвестувати у Полтаві: відбувся спільний захід Прозорро.Продажі та Асоціації міст України - Фото

У Полтаві відбувся спільний захід Прозорро.Продажі та Асоціації міст України"Як придбати або продати майно на Прозорро.Продажі. Інвестиційне меню від Полтави". 

На події були присутні представники міської ради та територіальних громад,  регіонального відділення Фонду державного майна України, експерти Прозорро.Продажі, а також Сергій Гладкий -  директор Української універсальної біржі - ліцензованого майданчика системи Prozorro.Продажі. 

Учасники говорили про активи, якими володіє місто, зокрема, нерухомість, земельні ділянки, коли ці об’єкти з’являться на державних онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі та як приватизувати  об'єкти державної власності. 

Директор Української універсальної біржі розповів про те, як підприємці  можуть взяти участь в онлайн-аукціонах, а також про можливості прозорих торгів для місцевого або ж релокованого бізнесу. 

"Українська універсальна біржа акредитована за всіма напрямками торгів системи Прозорро.Продажі. Ми маємо прозору процедуру реєстрації, яку можна пройти буквально в два кліки. А всі необхідні функції знаходяться буквально "під рукою". Команда УУБ зробила все для того, щоб вам було зручно працювати з нами", – підкреслив Сергій Гладкий.

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Теги: УУБ, Сергій Гладкий
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