Куди інвестувати у Полтаві: відбувся спільний захід Прозорро.Продажі та Асоціації міст України

У Полтаві відбувся спільний захід Прозорро.Продажі та Асоціації міст України – "Як придбати або продати майно на Прозорро.Продажі. Інвестиційне меню від Полтави".

На події були присутні представники міської ради та територіальних громад, регіонального відділення Фонду державного майна України, експерти Прозорро.Продажі, а також Сергій Гладкий - директор Української універсальної біржі - ліцензованого майданчика системи Prozorro.Продажі.

Учасники говорили про активи, якими володіє місто, зокрема, нерухомість, земельні ділянки, коли ці об’єкти з’являться на державних онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі та як приватизувати об'єкти державної власності.

Директор Української універсальної біржі розповів про те, як підприємці можуть взяти участь в онлайн-аукціонах, а також про можливості прозорих торгів для місцевого або ж релокованого бізнесу.

"Українська універсальна біржа акредитована за всіма напрямками торгів системи Прозорро.Продажі. Ми маємо прозору процедуру реєстрації, яку можна пройти буквально в два кліки. А всі необхідні функції знаходяться буквально "під рукою". Команда УУБ зробила все для того, щоб вам було зручно працювати з нами", – підкреслив Сергій Гладкий.